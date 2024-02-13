Залп до 60 "Калібрів": ЗС РФ маневрують ракетоносіями у Чорному морі, — Гуменюк (відео)

Протягом грудня-лютого росіяни тричі стріляли по Україні "Калібрами", щоразу випускаючи всього лиш по три ракети. Попередній масований удар стався у вересні 2023 року.

ЗС РФ у Чорному морі тримають напоготові сім військових кораблів, здатних запустити крилаті ракети "Калібр". Якщо відбудеться атака максимальною кількістю суден, то в напрямку України полетить приблизно 60 ракет. Про деталі російської загрози з моря ідеться у поясненні начальниці пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталі Гуменюк в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Зі слів Гуменюк, російське командування "маневрує" кількістю кораблів Чорноморського флоту (ЧФ) РФ. Наприклад, напередодні, 12 лютого, у море вивели три кораблі — два фрегати та один катер. Однак сьогодні, 13 лютого, кількість ракетоносіїв менша — лише один катер, який може запустити вісім "Калібрів". Бувають дні, коли у морі перебувають і п'ять, і сім суден, зауважила пресофіцерка.

Вдарити по Україні ракетами кораблі можуть не лише з відкритого морського простору, а й перебуваючи в бухті, зауважила Гуменюк. Якщо ворог використає усі пускові установки, то по українських містах полетять до 60 "Калібрів".

"Ситуація залишається стабільною. Ворог продовжує маневрування у Чорному морі у кількості від п'яти до семи кораблів. Заведення та виведення кораблів відбувається протягом доби. На ракетоносіях, які перебувають на морському базуванні, є заряджені Калібри і вони можуть бути застосовані навіть з самої бухти".

Заява Гуменюк від 13 лютого (див. близько -02:19:00 від початку трмансляції)

Обстріли РФ — деталі останніх ударів по Україні

Зазначимо, останні випадок, коли російське командування застосувало крилаті ракети "Калібр" для удару по Україні, відбувся під час масованої атаки 7 лютого, звітували у Повітряному командування ЗСУ. Усі ракети знищили сили ППО: але вибухало у Києві, Львові та Миколаєві. Всього ж під час обстрілу ворог застосував 64 снарядів різних типів, з них вдалось збити 44. Попередня атака з "Калібрами" — 2 січня (три ракети, усі збиті). Перед цим була тривала пауза: 9 вересня 2023 року ЗС РФ використали 12 ракет, 11 з яких було знешкоджено.

Нагадуємо, в ніч на 13 лютого росіяни вдарили по українцях дронами-камікадзе Shahed-136 — застосували 17 безпілотників. Згідно з даними військової адміністрації, сталось влучання по тепловій електростанції у Дніпрі. 12 лютого ворог, крім "шахедів", використав авіаційну ракету Х-59: її перехопили Сили оборони, пояснили в ЗСУ.