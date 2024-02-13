"Оперативне оточення ЗСУ" в Авдіївці: експерт розповів про ситуацію в місті

При оперативному оточенню підрозділ військових стає ізольованим від основної групи військ. У результаті бійці не можуть отримувати постачання, розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що оперативного оточення українських військових в Авдіївці Донецької області немає. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі 13 лютого.

"Оперативного оточення в Авдіївці — немає", — сказав Олександр Коваленко.

Він розповів, що оперативне оточення — це становище підрозділу, при якому бійці ізольовані від основної групи військ. У результаті цього військові не спроможні отримувати постачання. Також вони не мають виходу із зони ізоляції, проте можуть маневрувати.

"Вчіть матчасть, дятли, не розносьте паніку та російські наративи. Дайте хлопцям можливість спокійно працювати без соплів на керамічному унітазі", — наголосив Коваленко.

Ситуація в Авдіївці: що відомо

12 лютого речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій розповів, що Збройні сили Російської Федерації продовжили активний наступ в околицях Авдіївки. З його слів, окупанти хочуть оперативного оточення міста.

Того ж дня аналітик BILD Юліан Рьопке зауважив, що ЗС РФ ближчі до того, аби захопити Авдіївку. Він вважає, що це може статися у найближчі два тижні.

Нагадаємо, на підкріплення Авдіївки направили Третю окрему штурмову бригаду. 14 лютого військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан повідомив, що сама бригада нічого не зробить. З його слів, потрібно посилити Авдіївський гарнізон, ротувати хлопців та відсікти північну клешню.