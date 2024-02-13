У Новомихайлівці снайпери із загородзагонів гнали вперед найневдалішу бригаду ЗС РФ, — ЗМІ (відео)

За словами журналістів, бригада російських окупантів захопила кілька кварталів у населеному пункті Донецької області тільки завдяки тому, що слідом ішли снайпери із загородзагонів. Підрозділ у минулому неодноразово відновлювали.

155-та бригада морської піхоти — мабуть, найневдаліший підрозділ російських військ за майже два роки повномасштабного вторгнення. Про це пише Forbes.

Цю бригаду кілька разів відправляли на штурм укріплень ЗСУ, вона зазнавала значних втрат, надалі її відновлювали. У березні 2022 року тритисячна бригада зазнала 20% втрат під час боїв під Черніговом.

Через вісім місяців, у листопаді, відтворена бригада втрачала приблизно по сто осіб щодня за час штурму українського гарнізону в Павлівці Донецької області.

Ще через три місяці бригаду розгорнули на північ під Вугледаром. У лютому 2024-го їй вдалося захопити кілька кварталів українського опорного пункту внаслідок того, що російські снайпери не залишили морським піхотинцям іншого вибору, як тільки рухатися вперед.

Наразі підрозділ намагається захопити Новомихайлівку Донецької області, де дислокуються 116-та бригада Сил ТрО та 79-та ДШБ.

За словами журналістів, бригаду використовують як витратний матеріал. На опублікованому записі російські військові скаржаться на те, що їх використовують як "м'ясо".

Атака в Новомихайлівці — це "квиток в один кінець", сказали морські піхотинці РФ.

Рухаючись по головній дорозі в Новомихайлівку зі сходу, 155-та бригада натикалася на мінні поля та потрапляла в зони ураження безпілотників. Тільки за лютий втратила кілька десятків танків, БМП, тягачів МТ-ЛБ та, ймовірно, десятки військовослужбовців.

Одну з трьох штурмових груп, приблизно по 10 осіб у кожній, було знищено; вижили тільки троє.

"Поранених не евакуюють", — кажуть окупанти на відео

У підсумку 155-а захопила кілька кварталів на східній околиці поселення, приблизно 10% загальної площі. Піхотинці йшли вперед тільки тому, що в них не було іншого вибору. Під час недавніх штурмів за бригадою йшов так званий загородзагін зі снайперами, яким наказали стріляти по тому, хто відступає.

Нагадаємо, що через численні втрати в частині бронетехніки застарілі Т-54/55 і Т-62 стають основними бойовими танками російських військ.

Також повідомлялося, що громадянин Фарерських островів із позивним "Вікінг" з Іноземного легіону ЗСУ розповів, що на фронті багато молодих і ненавчених росіян. За словами Бйорна, вони губляться на полі бою та натикаються на українських солдатів. Як правило, їх швидко вбивають, а за ними вже йдуть професійні військові.