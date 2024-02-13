Україна розробила мережу з тисяч акустичних датчиків для пошуку "Шахедів", – генерал США

Голова Повітряних сил США в Європі і Африці Джеймс Хеккер заявив, що НАТО зацікавилось українськими розробками. Військові вивчають, чи можуть вони теж використовувати акустичні засоби для пошуку БПЛА.

Для виявлення дронів-камікадзе "Шахед" Україна використовує мережу з тисяч акустичних датчиків по всій країні, щоб завчасно реагувати на загрозу. Про це повідомляє The War Zone.

В Україні використовують мережу акустичних датчиків, щоб мобільні групи ППО могли швидко відреагувати на загрозу й виїхати для перехоплення російських дронів-камікадзе. Також раніше сповіщають про небезпеку традиційні засоби протиповітряної оборони.

Технологічне ноу-хау зацікавило американських військових, які намагаються перевірити життєздатність розробки. Повідомили про українську мережу генерал Джеймс Хеккер, голова Повітряних сил США в Європі і Африці, а також командування повітряними обʼєднаними збройними силами НАТО. Зустріч відбулася на симпозіумі Асоціації повітряно-космічних сил з військової техніки.

Приклад мобільного розрахунку ППО

"На незасекреченому рівні Україна зробила деякі досить складні речі, щоб отримати картину "маловисотних об'єктів" після постійної розвідки, спостереження і рекогносцировки (ISR). Уявіть, якщо у вас є серія сенсорів, уявіть, наприклад, мобільний телефон, з живленням, щоб він не розрядився, окей? А потім ви ставите мікрофон, щоб зробити акустику односторонніх БПЛА, які пролітають над головою, голоснішою. І у вас є … 6000 таких апаратів по всій країні. Вони успішно вловлюють односторонні БПЛА, такі як Shahed 136 і подібні до них", — розповів про розробку Хеккер.

Ірансько-російські дрони "Шахед" мають відносно невеликі двигуни, але генерують жахливий рівень шуму. Україна відстежує дані датчиків, щоб мати можливість обʼєднати всі дані й передати зображення на командний пункт. Як саме працює мережа невідомо.

"Ми плануємо провести деякі тести, щоб побачити, чи можна експортувати це в НАТО", — додав Хеккер.

Такою розвідкою може займатись літак E-7A Wedgetail, однак поки Повітряні сили США їх не отримали проміжним рішенням можуть стати акустичні пристрої. Мобільні вогневі групи Хеккер назвав терміном протиповітряна артилерія. Її перевага в дешевизні, бо стрільба кулеметом коштує значно дешевше за пуск зенітної ракети.

Нагадаємо, 12 лютого ЗМІ писали, що ЗСУ використовують систему "Покрова" для боротьби з БПЛА.

Раніше ЗМІ писали, що ЗСУ використали комплекси Vampire для перехоплення іранських дронів.