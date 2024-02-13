Армійський рекрутинг: яких фахівців шукають підрозділи ЗСУ

Аналітики з'ясували, скільки вакансій на ринку праці є від Збройних сил України та як змінилася ситуація після того, як Міноборони створило рекрутингове агентство.

Міністерство оборони України з грудня 2023 року новобранців для армії підшуковує на одній із найбільших платформ для пошуку роботи Work.ua. Рекрутинг до Збройних сил відбувається поруч зі звичними вакансіями. Тим часом аналітики кадрового порталу з'ясували, яким фахівцям ЗСУ найчастіше пропонують роботу.

"Перші результати проєкту для залучення фахівців до Сил оборони свідчать, що він є ефективним. По-перше, конкуренція за вакансії від військових підрозділів не нижча за середню на ринку праці. Тобто українці готові активно долучатися до захисту держави й наближувати Перемогу. По-друге, тут наочно проявилася згуртованість людей. У відгуках — небачений баланс резюме від чоловіків і жінок, активність мешканців усіх регіонів України та будь-якого віку", — розповів співзасновник та СЕО кадрового порталу Артур Міхно.

Які підрозділи найчастіше пропонували роботу:

Морська піхота ЗСУ (93 вакансії);

Військова частина А4085 (52 вакансії);

104 ОБр Сил ТрО (45 вакансій);

Військова частина А4759 (39 вакансій);

Рекрутинговий центр Сил ТрО ЗСУ (38 вакансій).

Вакансії з'являються від різних батальйонів, бригад та підрозділів. Тобто, у Збройні сили шукають різних спеціалістів. Так, наприклад, у січні 2024 року найбільше вакансій було у таких категоріях, як:

1206 — "Охорона, безпека";

250 — "Транспорт, автобізнес";

196 — "Телекомунікації та зв’язок";

180 — "Медицина, фармацевтика";

145 — "Робочі спеціальності, виробництво".

Також роботу у ЗСУ пропонують юристам, маркетологам та навіть режисерам.

При цьому зазначається, що у перші два місяці реалізації військового рекрутингу кількість вакансій динамічно змінювалася, при чому це відбувалося у різних категоріях. Так, якщо порівняти з груднем 2023 року, то найвідчутніше побільшало пропозицій роботи у десяти категоріях:

Скільки пропозицій про роботу у ЗСУ було на ринку праці у грудні та січні Фото: work.ua

Загалом у січні Збройні сили розмістили 1 586 вакансій на кадровому порталі. Підрахунки свідчать, що це усього 2% від загальної кількості пропозицій на ринку праці.

Нагадаємо, раніше нардеп Михайло Цимбалюк запропонував мобілізувати до армії деяких народних депутатів. За його словами, серед 401 народного депутата майже 100 могли б долучитися до ЗСУ. Також нещодавно журналісти з'ясували кому не загрожуватиме мобілізація в разі прийняття законопроєкту №10449.