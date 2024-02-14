Знищено 12 квартир, серед постраждалих діти: ЗС РФ обстріляли п'ятиповерхівку в Селидовому (фото)

Глава ОВА Вадим Філашкін заявив про два удари по місту Селидове. Спершу росіяни атакували житлову багатоповерхівку, а потім один із корпусів місцевої лікарні.

Близько 23:30 13 лютого росіяни вдарили по місту Селидове в Донецькій області. У результаті постраждав житловий п'ятиповерховий будинок. Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін у Telegram.

За його словами, в одному з під'їздів знищено 12 квартир. Поранення дістали чотири людини, серед них двоє дітей.

"Росіяни вдарили по місту близько 23:30, влучили в 5-поверхівку — 12 квартир в одному з під'їздів зруйновано повністю. Серед поранених двоє дітей 2016 і 2007 років народження, вони отримують усю необхідну медичну допомогу", — написав він.

За словами Філашкіна, загалом поранення дістали щонайменше 4 людини. З-під завалів вдалося врятувати одного пораненого. Є ймовірність, що під руїнами перебувають ще 4 людини.

Пізніше Філашкін заявив про другий обстріл міста вже близько першої години ночі 14 лютого. Унаслідок цієї атаки постраждав корпус лікарні.

"Імовірно, під завалами перебувають 3 людини, зокрема дитина. На місці працюють рятувальники, поліція та місцева влада. Рятувальники проводять пошукові роботи, гасять пожежу на площі 60 м², евакуюють хворих із пошкоджених приміщень. До робіт залучено 27 осіб особового складу та 6 одиниць техніки", — написав він.

Також Філашкін зазначив, що близько 100 пацієнтів Селидівської лікарні перевозять до лікарень Покровська та Мирнограда. Поки відомо про одну поранену людину, рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, що 8 лютого Філашкін також повідомляв про обстріл Селидового. Селидівська ДВА підтвердила пошкодження семи адмінбудівель, 53 багатоповерхових житлових будинків, 10 приватних домоволодінь і 24 транспортних засобів. Серед постраждалих — дитина 2017 року народження.