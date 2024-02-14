Повідомили раніше за удар: в ЗСУ пояснили фейк РФ про "обстріл полігона" в Селидовому (відео)

Окупанти формально вважають, що в місті можуть українські військові, але фактично — це наступне місто України далі на захід від Авдіївки, зауважив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій.

Росія запустила черговий фейк. У вівторок, 13 лютого, окупанти почали поширювати традиційну інформаційно-психологічну операцію (ІПСО), що нібито Зброїні Сили Російської Федерації уразили ракетами "полігон" з українськими військовими у Селидовому, що на Донеччині. Там нібито базувалися бійці 3-ї штурмової бригади. Начальник відділу зв'язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій на своїй сторінці у Facebook пояснив, чому ворог вдається до таких маніпуляцій.

За його словами, були опитані бригади на Авдіївському і Донецькому напрямках. Лиховій каже: таких втрат у районі Селидового не було. І про "полігон" за 20 км від лінії фронту навіть мова не може йти.

"Цього зараз немає й не може бути. Як і немає в районі Селидового тих військових частин ЗСУ, про які бреше московська пропаганда", — запевнив Лиховій.

Ба більше, росіяни запустили фейк ще навіть до того, як були нанесені удари по Селидовому і околицях.

Селидове — це шахтарське містечко за 20 км на захід від нинішньої лінії бойового зіткнення. Серед військових аналітиків існує побоювання, що наступними "Авдіївками" можуть стати міста далі на захід. Саме з цієї причини так важливо тримати Авдіївку.

"Формально (Росія — ред.) — вважає, що в місті можуть бути якісь "азовці" або інші українські військові. Фактично — просто тому, що це наступне місто України в Покровському районі, далі на захід від Авдіївки", — зазначив Лиховій.

На підтвердження цих слів Лиховій перелічив останні обстріли Селидового. За його словами, по місту окупанти гатять всім, що мають.

Що відомо про останні обстріли Селидового

8 лютого — одна людина загинула, ще 7 дістали поранення. Пошкоджені школи, дитсадки, житлові будинки.

12 лютого — 3 людини поранені, зокрема дві дитини. Пошкоджено 15 приватних житлових будинків.

13 лютого — прильоти у 9-поверховий і 5-поверховий житлові будинки. Щонайменше шість поранених. Під завалами могли ще бути люди. Загорілася аптека.

Вночі 14 лютого — російська ракета влучила в будівлю терапевтичного відділення Селидівської центральної міської лікарні. Загинули троє людей, серед них — хлопчик і вагітна жінка. Ще 12 людей поранені.

Нагадаємо, 14 лютого в Інтстуті вивчення війни заявили, що росіяни почали масову дезінформаційну кампанію, щоб збурити українське суспільство розміром втрат, які начебто сталися внаслідок обстрілу "полігону" в Селидовому. На думку аналітиків, кремлівська пропаганда намагається приховати втрати ЗС РФ у боях під Авдіївкою, а також вплинути на моральний стан українців.

ЗС РФ продовжують тиснути на Авдіївку з півночі та півдня. Ситуація стає гіршою з кожним днем, повідомляє моніторинговий паблік DeepState. Логістика перебуває повністю під вогневим контролем ворога, внаслідок чого заїзд і виїзд у місто — це лотерея.