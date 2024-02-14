У Криму затонув ВДК "Цезарь Куников": на борту могли перебувати до 90 моряків, — ВМС

Пошукова операція росіян не завершилася успішно. Втрати ворога мають бути суттєвими, переконаний речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук заявив, що точна кількість російських моряків, які перебувала на ВДК "Цезарь Куников" під час удару 14 лютого, поки невідома. За його словами, втрати серед особового складу повинні бути суттєвими. Про це він повідомив у коментарі LIGA.net.

Він зауважив, що наразі відсутня інформація про чисельність ворога на кораблі, проте "втрати серед особового складу мають бути суттєвими". Плетенчук переконаний, якщо судно перебувало в морі, значить екіпаж був на борту.

"Скоріше за все — відповідно до штатної чисельності, а це майже 90 моряків. Тому в принципі втрати серед особового складу мають бути суттєвими, але поки що кількість ми підтвердити не готові", — наголосив він.

Крім цього, він зазначив, що пошукова операція окупантів успіхів не завершилася.

У Криму потопили ВДК "Цезарь Куников": що відомо

14 лютого біля тимчасово окупованої Алупки в Криму затонув російський великий десантний корабель "Цезарь Куников". Його знищили ЗСУ спільно з підрозділами ГУР МОУ за допомогою ударних морських дронів.

Нагадаємо, речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук заявив, що корабель "Цезарь Куников" популярний у Військово-морському флоті РФ, оскільки судно має багато власного озброєння, можливості щодо висадки десанту на необладнане узбережжя. Наразі у росіян залишилося п'ять одиниць цього корабля, тоді як перед початком повномасштабного вторгнення їх було 13.