Тактика з часів СРСР: РФ посилить етнічні чистки в окупації після "виборів", — ЦНС

В українському підпіллі заявили, що під час першого етапу "чистки" із захоплених регіонів витіснятимуть українських патріотів, після чого їх масово спробують депортувати в Росію.

Російські загарбники продовжують підготовку до так званих виборів президента на тимчасово окупованих територіях України. Після них можливі етнічні чистки. Про це повідомили в Центрі національного спротиву 14 лютого.

За інформацією українського підпілля, влада противника не дає спокійно жити українцям у захоплених регіонах. Вона обрала стратегію етнічної чистки, яку з часом збирається лише посилювати.

"Перший етап — проведення системних фільтраційних заходів для витіснення патріотично налаштованого населення. На другому етапі росіяни масово депортуватимуть українців на територію РФ, таким чином змінюючи етнічний склад українських територій", — ідеться в повідомленні.

Окремо було зазначено, що на місце українців в окуповані регіони загарбники привезуть етнічних росіян. Усе через ускладнення реінтеграції тимчасово окупованих територій, пишуть у ЦНС.

Стратегія далеко не нова і використовувалася вже в минулому противником неодноразово.

"Ця практика застосовувалася радянським режимом і її успішно бере на озброєння путінська Росія. Український спротив фіксує кожного, хто причетний до злочинів проти нашого населення. Кожен окупант, зрадник і колаборант неодмінно буде покараний", — підсумували в Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, 13 лютого повідомлялося, що Росія може почати новий великий наступ після "виборів" президента, про що заявив високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. За його словами, Україні зараз треба допомагати "всім, що їй необхідно". А країни-члени ЄС мають визначити пріоритетність поставок зброї та боєприпасів Києву.