"Українці мають право на свято": в ГУР розповіли подробиці знищення ВДК "Цезарь Куников"

Після успішної операції України зі знищення ВДК "Цезарь Куников" можна надовго ставити жирний хрест на намаганні ворога проводити десантні операції проти України, сказав Юсов.

Українці та українки мають право на свято, тому ГУР та ЗСУ привітали їх із Днем святого Валентина і на честь цього потопили російський корабель "Цезарь Куников" в Чорному морі. Про це та про подробиці спецоперації в коментарі журналістам розповів представник ГУР МО України Андрій Юсов.

"Складний період, складні часи. Але тим не менш у ці складні часи українці і українки мають право на свято, і тому Головне управління розвідки і всі сладові Сил безпеки і оборони України привітали сьогодні українців з днем святого Валентина. Ось така успішна операція, коли "Цезарь Куніков" тепер на дні, і всі від цього тішаться і радіють", — сказав Юсов.

Він додав, що весь світ зараз бачить, як ефективно працюють українські морські дрони, а Magura тепер — уже бренд, який "більш потужний, ніж так звані російські десантні кораблі". Також Андрій Юсов зауважив, що українці вчаться на попередніх помилках і удосконалюють тактику та стратегію.

"Після сьогоднішньої успішної операції можна надовго ставити жирний хрест на намаганні ворога проводити десантні операції проти України", — сказав Юсов.

Він сказав, що операція була подібна до тієї, яка проводилася раніше з російським кораблем "Івановець", але вона має деякі відмінності.

"Кількість морських дронів ми розголошувати не будемо, але так, це були Magura V5, про це вже можна говорити. Так, сьогодні було знищено ВДК "Цезарь Куников", приблизно за 4 км від берега в районі Алупки. Звичайно, це складні комплексні операції, що готуються тривалий час, відстежуються маршрути, збираються дані", — сказав Юсов.

Він додав, що операція відбулася успішно, як і планувалося.

Знищення ВДК "Цезарь Куников" РФ в Чорному морі: що відомо

14 лютого українські дрони Magura V5 підбили великий російський десантний корабель "Цезарь Куников" у Чорному морі. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ЗСУ завдали серйозної шкоди Чорноморському флоту РФ і це велике досягнення, яке свідчить про міць української армії.

Окрім війни проти України екіпаж брав участь у війні РФ проти Грузії. "Цезарь Куников" очолив окупаційну групу російських ВДК й атакував грузинські катери.

На порталі Defense Express проаналізували роботу морських дронів Magura V5, які брали участь в операції ГУР. Російські матроси безуспішно намагалися з автоматів відбити атаку морських дронів Magura V5. Українські безпілотники атакували ворожий корабель зграєю з різних ракурсів, послідовно уражаючи його в ключові точки, розповідають аналітики.