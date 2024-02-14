Новий-старий B-52: як США готують до польотів бомбардувальник, який служитиме 100 років

Вперше в історії Повітряних сил США, літак буде служити 100 років. Армія має змінити підхід до обслуговування і застосування B-52, який стане носієм гіперзвукових ракет і іншого сучасного озброєння.

Армія США планує експлуатувати бомбардувальник B-52 Stratofortress до 2060 року, тоді як сам літак було створено у 1960-х. Він є важливим елементом в Повітряних силах. Про це повідомляє Defense News.

В часи холодної війни бомбардувальники B-52 виконували цілодобові місії з ядерної готовності на краю радянського простору, а також проводили масштабні бомбардування під час війни у Вʼєтнамі. Повітряні сили США готуються прийняти в стрій стелс-бомбардувальник B-21 Raider і зняти з експлуатації B-1 Lancer, B-2 Spirit. У 2030-х роках армія планує мати флот з бомбардувальників щонайменше 100 B-21 і 76 B-52, які пройшли глибоку модернізацію зверху до низу. Для США це наймасштабніше оновлення флоту бомбардувальників за ціле покоління.

США виділяють близько 48,6 млрд доларів США для модернізації B-52J. Мета програми залишати літаки в строю приблизно до 2060 року, що означає, що льотчики літатимуть майже на столітніх бомбардувальниках. Коли B-52 вводили в стрій, то військові очікували, що він прослужить 20 років.

B-52 Stratofortress Фото: US Air Force

Відтак, щоб Stratofortress залишались в строю до 2060 років Повітряні сили переосмислюють і переоцінюють стратегію над обслуговуванням і застосуванням літаків. B-21 і B-52J будуть проводити широких цілей завдань, включно із застосуванням новітньої гіперзвукової зброї.

Центральним елементом модернізації B-52J є заміна двигунів Pratt & Whutney TF33 на Rolls-Royce F130. Програма розробки двигуна коштує 2,6 млрд доларів. Перші тестові польоти з оновленим двигуном мають початись наприкінці 2028 року. Також літак отримає новий радар, покращену авіоніку, озброєння, цифрові дисплеї і інші системи, які замінять аналогове обладнання. Якщо цього не зробити, то можливо, Повітряним силам доведеться списати до 40% флоту.

Складнощі із бомбардувальниками B-52

Хізер Пенні, пілот F-16 у відставці та старший науковий співробітник Інституту аерокосмічних досліджень Мітчелла каже, що США мало інвестували у бомбардувальний флот з 1990-х років. Через це скоротили придбання B-2, дозволили занепасти флоту B-1 і занадто довго йшли до початку робіт над B-21. В результаті військові мають покладатися на столітні B-52.

Із 744 побудованих літаків B-52 в строю залишилось 10%. Час бере своє. Рівень придатності літака до місії неухильно знижувався протягом останнього десятиліття з сучасного максимуму в 78% у 2012 році до 59% у 2022 році — останньому році, за який доступна статистика.

Ключові запчастини стають дедалі недоступнішими, бо компанії, які їх виробляли, можуть попросту закритись або змінити профіль. B-52 може бути старим, але це міцний літак, сказав капітан Джонатан Ньюарк, офіцер-інструктор із систем озброєння під час тренувального польоту. І хоча деякі його системи можуть виглядати застарілими, вони виконують своє завдання.

"Ви подивіться на цю клавіатуру, вона виглядає як щось із холодної війни. Доктор Стрейнджлав, так? Але за допомогою цієї клавіатури ми могли б виконати будь-який набір місій… аж до найсучаснішої зброї", — зауважує Мітчелл.

Нагадаємо, 3 січня ЗМІ писали, що модернізація бомбардувальників B-52 може зірватись.

28 грудня стало відомо, що B-52 Stratofortress модернізують під гіперзвукові ракети HACM.