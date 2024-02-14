У Селидовому завершено пошуково-рятувальну операцію: названо кількість жертв

За словами глави ОВА Вадима Філашкіна, російські окупанти завдали ударів балістичними ракетами по лікарнях і багатоповерховому будинку. Серед загиблих і постраждалих є діти.

У місті Селидове Покровського району Донецької області завершилася пошуково-рятувальна операція після нічного удару Збройних сил Російської Федерації. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.

За інформацією посадовця, російські окупанти вдарили по Селидовому балістичними ракетами, дві з яких поцілили по полю, ще дві — в лікарні, одна — в багатоповерховий будинок. Унаслідок обстрілу загинуло троє людей, ще 13 громадян дістали поранення.

"Одна потрапила в пологове відділення. На жаль, три людини загинули. Одна жінка прикрила дитину і вагітна жінка, яка перебувала на лікуванні в пологовому відділенні, також загинула", — розповів Філашкін.

Очільник ОВА зазначив, що людям було надано медико-психологічну допомогу, наразі ними опікуються лікарі.

Удар по Селидовому: що відомо

Нагадаємо, в ніч на 14 лютого ЗС РФ вдарили по місту Селидове в Донецькій області. В ОВА повідомили про пошкодження 9 багатоквартирних житлових будинків і будівлі центральної міської лікарні.

За інформацією прокуратури, внаслідок російського удару загинула 38-річна вагітна, яка перебувала в лікарні на збереженні вагітності, 36-річна жінка, її дев'ятирічний син.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що на момент обстрілу в медустанові перебували майже 200 осіб. Рятувальникам вдалося врятувати 6-місячну дитину. Троє дітей 2007, 2011 і 2016 років народження також постраждали через удар по п'ятиповерхівці.

При цьому в РФ запустили фейк про те, що ЗС РФ нібито вразили ракетами "полігон" з українськими військовими в Селидовому. Начальник відділу зв'язків із громадськістю ТСОУВ "Таврія" Дмитро Лиховій спростував цю інформацію.