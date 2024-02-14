Чорноморський флот РФ втрачає приблизно по кораблю на місяць, — ЗМІ

24 березня 2022 року українські ракети обстріляли ВДК "Цезар Куников" водотоннажністю 3 450 тонн. Судно зазнало пошкоджень, а капітан загинув від осколків іншого десантного корабля, що вибухнув поруч, — "Саратов".

Чорноморський флот продовжує втрачати приблизно по одному бойовому кораблю на місяць. Десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Цезар Куников" дивом покинув Бердянськ, коли 24 березня 2022 року українські ракети обстріляли окупований порт. Про це пише Forbes.

ВДК водотоннажністю 3 450 тонн зазнав пошкоджень, а капітан загинув, коли неподалік вибухнув інший десантний корабель — "Саратов".

Минуло 23 місяці та ЗСУ знову взялися за "Куникова". Згідно з опублікованою в середу, 14 лютого, інформацією, судно, що тонуло та палало, знаходилось за кілька кілометрів від Алупки.

Російські війська використовують свої десантні кораблі для доставлення боєприпасів у гарнізони на півдні України, цим і пояснюється їх уразливість перед морськими дронами.

Чорноморський флот почав повномасштабне вторгнення в Україну з дев'ятьма десантними кораблями. За два роки важких боїв українці підірвали або потопили три кораблі проєкту 775 (у кодифікації НАТО — Ropucha (жаба — пол.) і проєкту 1171 "Саратов" і "Тапир".

Місце дислокації ВДК "Цезар Куніков"

Було також підірвано або потоплено крейсер, підводний човен, корабель постачання, кілька патрульних катерів, малі десантні кораблі та ракетний корвет.

Це більше однієї п'ятої всього Чорноморського флоту, останнім часом російські кораблі тонуть приблизно по одному на місяць.

Але через те, що ЗС РФ потрібне постачання в південній частині України, їх доводиться використовувати для перевезення військового вантажу.

Патове становище у війні спостерігається практично скрізь на лінії фронту, крім Авдіївки. І, судячи з усього, варто очікувати, що Сили оборони України подвоять активність своєї антикорабельної кампанії. Якщо ЗСУ вдасться потопити чотири великі російські кораблі, що залишилися, основні морські шляхи постачання на південь України буде перерізано.

Нагадаємо, що російські джерела підтвердили ураження ВДК, але зазначають, що екіпаж живий. Поблизу корабля перебували рятувальні човни.

Також повідомлялося, що новий головком Олександр Сирський назвав головну мету ЗСУ.