Намагаються продавити ЗСУ: росіяни просунулися на півночі та півдні Авдіївки (карта)

Як зазначили аналітики DeepState, противник хоче оточити опорний пункт "Зеніт", максимально відрізати місцевий коксохімічний завод та вийти до 9-го кварталу.

Російські окупанти знову просунулися на півночі та півдні Авдіївки Донецької області. Ворог накопичує живу силу в зайнятих у місті будинках. Про це 14 лютого повідомили аналітики DeepState.

За інформацією експертів, на півдні основне завдання противника — оточити опорний пункт "Зеніт", а на півночі — максимально продавити Сили оборони.

Крім того, як зазначили аналітики, ситуація продовжує погіршуватись через безупинні обстріли росіян КАБами та ракетами.

"Кацапи хочуть максимально відрізати АКХЗ та вийти до 9-го кварталу", — йдеться у повідомленні.

Ситуація поблизу Авдіївки станом на 14 лютого

У DeepState додають, що штурмові групи противника концентруються на тих ділянках, де вони наразі мають успіх. Водночас, за словами експертів, триває накопичення живої сили противника в зайнятих ним у місті будинках.

Нагадаємо, 13 лютого аналітики DeepState вже повідомили, що Збройні сили Російської Федерації продовжують наступати на Авдіївку Донецької області. Під час штурмів ворог використовує живу силу й атакує за допомогою КАБів.

Також 13 лютого аналітики DeepState розповіли, що російські військові продовжують тиск із півночі та півдня на Авдіївку. Ситуація в місті стає гіршою з кожним днем.

Того ж дня стало відомо, що втрати ЗС РФ у боях за Авдіївку перевищують втрати ЗСУ в 13 разів за останні чотири місяці.