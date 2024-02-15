Велика пожежа на нафтобазі в Курську: у РФ заявили про атаку українського БПЛА (відео)

Також місцеві пабліки почали публікувати відео з місця подій, на яких можна побачити, як горить об'єкт.

У ніч на 15 лютого на нафтобазі в російському Курську почалася пожежа. Губернатор Курської області Роман Старовой звинуватив у всьому український безпілотник, який нібито атакував об'єкт. Про це він написав у себе в Telegram.

Губернатор заявив, що внаслідок події, за попередніми даними, постраждалих немає.

"Унаслідок атаки українського БПЛА в Курському районі сталося загоряння на нафтобазі. За попередньою інформацією постраждалих немає. Усі спецслужби наразі працюють на місці. Прошу зберігати спокій", — написав Старовойт.

Також місцеві пабліки почали публікувати відео з місця подій, на яких можна побачити велику пожежу.

Нагадаємо, що в ГУР показали знищення одного з новітніх суден РФ. Потопити російський корабель "Цезар Куніков" вдалося Силам оборони спільно з підрозділами української розвідки. Ударні морські дрони атакували судно біля берегів Алупки.

Крім того, OSINT-дослідники встановили точне місце удару безпілотника на Ільському НПЗ. Аналітики поділилися координатами місця ураження нафтопереробного підприємства, що входить до числа провідних компаній Південного Федерального округу Росії. Установку, яка потрапила під удар, запустили лише 2021 року.