Україна потопила корабель "Цезар Куніков": у ЗС РФ на півдні буде більше проблем, — експерт

Як розповів російський журналіст Тимур Олевський, затонуле судно не має аналогів, адже РФ зараз не виробляє більше десантних кораблів. Ба більше, "Цезар Куніков" відігравав важливу роль у російській логістиці на півдні.

Чорноморський флот став сакральною річчю для Росії, а тому знищення корабля "Цезар Куніков" стало серйозним ударом для Кремля. Про це заявив опозиційний російський журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський у коментарі "24 каналу".

За його словами, президент РФ Володимир Путін особисто доклав руку до того, щоб Чорноморський флот набув більшої значущості для росіян.

"Методичне знищення чорноморського флоту — це, з протверезного погляду, дуже важлива історія", — сказав Олевський.

Він також зазначив, що великий десантний корабель "Цезар Куніков" виконував важливу функцію для окупантів на півдні. Так, він перевозив велику кількість вантажів, зокрема військового призначення, техніку та людей. Тому втрата корабля може спричинити серйозні проблеми в російській логістиці.

Олевський заявив, що затонуле судно не має аналогів, адже РФ зараз не виробляє більше десантних кораблів.

"Мабуть, усе настільки погано, що в корабля, який має таке значення, не було жодного військового ескорту. Не було нікого, хто його міг би підтримати і прикрити", — зазначив експерт.

Нагадаємо, що глава ГУР МО Кирило Буданов заявив, що 5 дронів MAGURA знищили БДК "Цезар Куніков" із військовим вантажем. За словами глави розвідки, екіпаж корабля становить 90 осіб, про кількість врятованих буде відомо пізніше, оскільки пошуково-рятувальна операція російських військ триває.

Нагадаємо, що за словами спікера української розвідки Андрія Юсова, на кораблі "Цезар Куніков", можливо, крім особового складу, перевозили боєкомплект. За попередньою інформацією, нікому з екіпажу вижити не вдалося.