Агресивна стратегія: Тихоокеанський флот США готує другу ескадру морських дронів

Нова ескадра надводних безекіпажних апаратів створюється в рамках серії військових експериментів — IBP. Командування флоту говорить про розширення єдиного потенціалу ВМС, яким "можна володіти й керувати".

Командування Тихоокеанського флоту США планує створити другу оперативну ескадру безпілотних надводних кораблів у рамках серії військових експериментів (IBP). Як заявив адмірал Семюель Папаро, — це останній крок ВМС, спрямований на розширення присутності безпілотних кораблів на флоті. Про це повідомляє Breaking Defense.

Створення ще однієї ескадрильї безпілотних надводних кораблів на Тихоокеанському флоті США спрямоване на розширення присутності такого виду озброєння у флоті. Папаро зазначив, що під час попередніх заходів у рамках IBP безпілотники проходили тисячі миль у морі протягом кількох місяців.

Тим часом деталі маневрів адмірал не розкрив, сказавши лише про те, що передові можливість ескадри — це "єдиний потенціал, яким можна володіти й керувати".

"Принциповим елементом військових дій є елемент оперативної безпеки. Тож наші найбільш "передові можливості" — це якщо я виконую свою роботу, і ви про це не дізнаєтеся", — наголосив Папаро.

Він також додав, що IBP покликана доповнити, а не конкурувати з іншими безпілотними заходами, що проводяться на 5-му флоті США в Перській затоці, де базується 59-та оперативна група, або на 4-му флоті США в Південній Америці, де торік керівництво ВМС офіційно ввело до командного складу групу фахівців з безпілотних кораблів.

Чого можна очікувати від Тихоокеанського флоту

Про характер експериментів, що проводяться в рамках IBP, можна тільки здогадуватися, проте не зайвим буде нагадати про те, як адмірал Папаро став командувачем Тихоокеанського флоту США.

На думку оглядачів Defence News, призначення адмірала Папаро в липні 2023 року є вдалим з погляду створення умов для повернення агресивної морської стратегії у відповідь на китайську та російську агресію.

Він провів останні кілька років на передових рубежах в Індо-Тихоокеанському регіоні та провів низку навчань, які розширили можливості його тихоокеанських сил за активної участі союзників і партнерів.

"Стратегічно й оперативно мислячий начальник військово-морських операцій сьогодні здатний переорієнтувати флот на наступальні дії, а не на оборонні відповіді на дії Китаю або Росії", — підсумували експерти.

Нагадаємо, у квітні 2023 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Тихоокеанський флот РФ приведений у стан повної бойової готовності.