Довга рука Пекіна: у Пентагоні назвали великою загрозою китайську ракету DF-21 (фото)

Балістична ракета DF-21D призначена для знищення великих кораблів і здатна завдавати ударів на відстані до 1500 км. Таким чином зброя може перешкодити авіаносним групам США виконувати місії в Південнокитайському морі.

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У Міноборони США визнали загрозу, що виходить від балістичної ракети середньої дальності "Дунфен-21" (DF-21D). У доповіді Пентагону йдеться про те, що НВАК тепер "здатна завдавати далеких точних ударів по кораблях, включно з авіаносцями, у західній частині Тихого океану з території материкового Китаю". Про це 6 лютого повідомили журналісти The Eurasian Times.

Попри запевнення фахівців Пентагону, контрадмірал ВМС США Карлос Сардіелло не погодився з тим, що китайські "вбивці авіаносців" роблять американські кораблі уразливішими в битві в західній частині Тихого океану.

"Я абсолютно впевнений, що авіаносна ударна група зможе ефективно і безпечно виконати ту місію, для якої вона була створена", навіть перед обличчям китайських ракет", — заявив він.

Це твердження має велике значення з огляду на те, що деякі американські військові чиновники і коментатори постійно попереджали, що китайські ракети DF-21D становлять величезну загрозу для американських кораблів, особливо для американського авіаносця, який є проєкцією військово-морської могутності США по всьому світу.

Тему китайських ракет обговорили у світлі посилення Сполученими Штатами стратегічних позицій у західній частині Тихого океану, де розгорнуто три авіаносці — USS Carl Vinson, USS Theodore Roosevelt і USS Ronald Reagan.

Американський авіаносець USS Carl Vinson

Чим небезпечні китайські DF-21D

Твердопаливна балістична ракета DF-21D призначена для завдавання ударів по рухомих надводних цілях, таких як авіаносці та інші великі бойові кораблі. Про тактико-технічні характеристики озброєння відомо небагато. За різними оцінками, ракета DF-21D має довжину близько 10-12 м і діаметр близько 1,5 м. Стартова маса оцінюється в 14-16 т.

За даними Пентагону, ракета оснащена маневреною головною частиною (MaRV) і має дальність польоту понад 1500 кілометрів. Пускові установки відрізняються швидким часом запуску і мобільністю, що підвищує її тактичну ефективність.

Ракетний комплекс DF-21

Експерти зазначають, що ці комплекси здатні прикрити зону бойових дій у Східнокитайському або Південнокитайському морях, у разі потенційного конфлікту через Тайвань. У разі втручання США, авіаносці американських ВМС повинні будуть діяти на відстані понад 1000 миль від берега, щоб не зазнати атаки китайськими DF-21D. Але в такому разі авіація не зможе виконувати бойові завдання, оскільки дальність F/A-18 і F-35C, що запускаються з авіакрила авіаносця, становить до 500 миль.

На закінчення оглядачі наголосили, що Китай, схоже, цілком упевнений у можливості своїх протикорабельних ракет, оскільки після початку навчань за участю USS Carl Vinson, USS Theodore Roosevelt і японського есмінця JS Ise, китайські ЗМІ заявили, що країна, як і раніше, має у своєму розпорядженні ракети DF-21D і DF-26, які вважаються потенційною загрозою для авіаносців.

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І хоча Сардіелло підтвердив готовність авіаносної ударної групи до виконання всього спектра операцій, він не підкріпив свої коментарі переконливими аргументами.

Нагадаємо, американські військово-морські сили нарощують постачання нових атомних авіаносців класу USS Gerald R Ford на тлі зростаючих потреб у їхніх оперативних можливостях. Як заявив 14 січня директор Виконавчого офісу програми авіаносців США Джастін Меєр, попит на авіаносці ніколи не був таким високим, як зараз.