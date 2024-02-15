Виникла загроза оточення: битва за Авдіївку стане випробуванням для Сирського, — FT

Командування має пам'ятати бої під Бахмутом, через які Сили оборони могли втратити потенціал для літнього контрнаступу 2023 року, вважають військові експерти.

Українське командування намагається втримати Авдіївку, щоб "перемолоти" якомога більше живої сили і техніки ЗС РФ. Однак не зрозуміло, як реалізувати цей план в умовах, коли країни Заходу не можуть надати потрібну кількість артилерійських снарядів. Тим часом війська РФ загрожують заблокувати бійців ЗСУ і вибратись буде так само складно, як то було у Дебальцевому у 2015 році. Про ситуацію на 30-кілометровому відтинку фронту навколо Авдіївки ідеться у статті видання Financial Times.

У статті вказується, що бої в Авдіївці — це "перше випробування", яке має здолати головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, який обійняв посаду 8 лютого. Зауважують, що він має вигадати спосіб захистити місто в умовах зменшення військової допомоги та нестачі солдатів. Також нагадали про попередній досвід генерала під час війни 2015 року — він брав участь у боях під Дебальцевим, де склалась непроста ситуація для 6 тис. українських солдатів, нагадали на порталі.

Журналісти навели думки військового аналітика Генрі Шлотмана, співробітника Національного інституту стратегічних досліджень України Миколи Бєлєскова та генерал-майора австралійської армії у відставці Міка Райана.

Питання, на яке дав відповідь Шлотман, стосувалось порівняння Авдіївки та Бахмуту. Зокрема, завдяки дев'ятимісячній обороні Бахмуту вдалось знешкодити близько 30 тис. живої сили ЗС РФ. Однак були наслідки для українців — це "підірвало літній контрнаступ", нагадали журналісти думку американських військових.

Військовий аналітик погодився, що і під Авдіївкою російська війська зазнають відчутних втрат. Однак так було лише у перші місяці спротиву — з жовтня по грудень 2023 року. У перші тижні 2024 року цього вже не можна стверджувати.

"Тепер цей аргумент набагато важче висунути", — навели думку аналітика на порталі.

Тим часом для бійців ЗСУ "виникла загроза оточення": питання полягає не в тому, чи потрібно це робити, а в тому, коли. При цьому враховують, що є нестача снарядів, з одного боку, а з іншого — місто важливе з точки зору подальшого втримання Донецької області і потенційного звільнення Донецька у майбутньому.

"Це дало б час підготувати оборонні позиції далі на захід. І це стало б потужним символом спроможності України протистояти російським силам, тим самим зміцнюючи моральний дух", — пояснив Шлотман.

На думку Блєскова, головнокомандувач ЗСУ повинен "знайти баланс" між шкодою, яких буде зазнавати ворог, і втратами Сил оборони.

"Сподіваюся, українське керівництво засвоїло урок зважування всіх міркувань — військових, політичних — при ухваленні рішень щодо конкретної ділянки фронту", — зауважив науковець.

Мік Райан заявив, що може статись "розрив" реальної ситуації на фронті та бажаннями політичного керівництва України втримати Авдіївку. Завдання Олександра Сирського — якимось чином розв'язати проблему в умовах нестачі солдатів та снарядів.

"Як і Бахмут, президент, схоже, не хоче віддавати Авдіївку, навіть якщо військова ситуація вказує на те, що відведення тепер може бути найкращим варіантом для збереження бійців, що залишилися".

Ситуація в Авдіївці — деталі боїв

Зазначимо, ЗС РФ почали штурмувати Авдіївку у жовтні 2023 року. Після перших двох атак президент Зеленський повідомив, що ворог втратив близько бригади живої сили. OSINT-розслідувачі підрахували, що протягом перших тижнів Сили оборони знешкодили близько 200 російських бронемашин різних типів.

З часом військам РФ вдалось здобути певні успіхи на північному фланзі біля села Степове та Авдіївського коксохіма, пояснили аналітики Інституту вивчення війни. У лютому 2024 року вони повідомили про проникнення росіян у східне передмістя. Крім того, ворог прорвався всередину міських кварталів і попрямував до автотраси, якою бійці ЗСУ отримували БК.

Нагадуємо, 15 лютого воєнні аналітики повідомили, що росіяни захопили 15% Авдіївки. При цьому вони майже перерізали логістичні дороги Сил оборони. Речник ОСУВ "Таврія" повідомив, що бійці ЗСУ почали відходити на більш вигідні позиції.