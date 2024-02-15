ЗСУ відходять з деяких позицій в Авдіївці на більш вигідні, — командування

Постачання та евакуацію з Авдіївки ускладнено, але задіяно запасну логістичну артерію, яка була підготовлена завчасно, повідомили в ОСУВ "Таврія".

Окремі підрозділи Сил оборони України в районі Авдіївки почали проводити маневри і подекуди відходити на більш вигідні рубежі. Є випадки відбиття та повернення втрачених позицй. Про це в ефірі телемарафону15 лютого повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

За його словами, на Авдіївському напрямку ситуація зараз лишається дуже напруженою, але контрольованою.

"Лінія фронту в Авдіївці є дуже динамічною. Відбувається маневр нашими підрозділами подекуди на більш вигідні позиції, подекуди триває відбивання позицій. Ключове повідомлення щодо цього — постачання та евакуація в Авдіївку ускладнена, але задіяно запасну логістичну артерію, яка була підготовлена завчасно", — повідомив Лиховій.

Він додав, що втрати окупантів в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" складають 20 до 1.

"Я порахував зі статистики за минулу ніч – від 18 години вчорашнього дня до 6 години ранку цього дня росіяни втратили особового складу 208 осіб. З них безповоротні втрати росіян з Авдіївського напрямку до решти напрямків операційної зони ОСУВ "Хортиця" становлять 20 до 1. Це ще одне красномовне свідчення того, наскільки запеклою є ситуація для ворога саме на Авдіївському напрямку", – розповів Лиховій.

За минуло добу в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" ЗС РФ завдали 43 авіаудари, провели 64 бойових зіткнення, здійснили 1080 артобстрілів. Левова частка з цих цифр — це Авдіївський напрямок. За минулу добу тут окупанти втратили 526 осіб.

Також було знищено 55 одиниць техніки окупантів, без урахування безпілотників. ЗС РФ втратили 3 танки, 25 бронемашин, 30 артилерійських систем, засіб ППО, 13 автомобілів. Крім того, знищено ще 5 важливих об’єктів противника, серед яких два пункти управління БпЛА та 3 райони зосередження особового складу.

Нагадаємо, що 3-тя окрема штурмова бригада 15 лютого підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки. Окремі батальйони бригади провели рейд в окуповані райони міста. Сили ЗС РФ на відрізку 3-ї ОШБр складають орієнтовно сім бригад.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан вважає, що бригада не зможе змінити ситуацію без достатньої кількості боєприпасів.