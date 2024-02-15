ТЦК відправив повістку "азовцю", який уже 640 днів перебуває в полоні (фото)

За словами дружини полоненого захисника, черговий Салтівського РТЦК запропонував їй узяти відпустку та приїхати в Харків для вирішення питання з повісткою.

Салтівський районний територіальний центр комплектації та соціальної підтримки (РТЦК і СП) Харкова надіслав повістку на адресу старшого сержанта бригади "Азов" і захисника Маріуполя Степана "Байди" Головка, який уже 21 місяць перебуває в російському полоні. Про це написала дружина військового Анна Байда у Facebook 14 лютого.

"Салтівський РТЦК та СП міста Харкова так любить мого чоловіка, бійця бригади "Азов" НГУ, захисника Маріуполя, який після виходу з "Азовсталі" вже 21 місяць перебуває в полоні, що на 14 лютого надіслав йому валентинку у вигляді повістки", — написала Анна.

Повістка полоненому "азовцю"

Дівчина зазначила, що у відповідь на її дзвінок черговий РТЦК запропонував узяти відпустку та приїхати до Харкова для вирішення цього питання, притому вона сама є військовослужбовицею ЗСУ.

"Нагадую, майже два роки полону — районний військкомат навіть не знає, що людина на службі..." — наголосила вона.

ТЦК та СП надіслав повістку полоненому військовому

Пізніше Анна також нагадала, що, відповідно до закону, повістка має бути вручена особисто або уповноваженими особами має бути складено акт про відмову від отримання повістки з підписами уповноважених осіб і свідків.

"Цікаво дізнатися, ким саме було підписано розписку про отримання цієї повістки?" — запитала дружина "азовця".

ТЦК та СП надіслав повістку полоненому військовому

Анна зазначила, що з моменту, коли її чоловік вийшов за наказом із території заводу "Азовсталь", минуло вже 640 днів.

"640 днів пекла в російських катівнях... і так само 640 днів повної неповаги з боку місцевих РТЦК та СП..." — написала вона.

Степан Головко вже 640 днів перебуває в полоні

Степан Головко вже 640 днів перебуває в полоні

На момент публікації новини в Салтівському РТЦК та СП ніяк не прокоментували інцидент.

Нагадаємо, 12 січня стало відомо, що в Полтавській області чоловік отримав 18 повісток, відмовився від мобілізації та потрапив під суд. У ТЦК та СП заявили, що громадянина ВЛК визнала придатним до служби та направила до навчальних центрів, однак комісія відмовлялася брати його на навчання.

Раніше, 31 січня, в Україні за ухилення від мобілізації засудили чоловіка, який сам виховує двох дітей. 25 листопада на нього чекали в пункті збору, звідки мали відправити до військової частини. Однак він так і не з'явився, проігнорувавши повістку. Це кваліфікували як ухилення від призову.