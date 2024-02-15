"За кожен метр вгризаємося в землю", — бійці ЗСУ про оборону Авдіївки

Сили противника в 10 разів переважають Сили оборони. Українським захисникам важко закріплятися на нових позиціях, оскільки все знищено артилерією, розповідають бійці ЗСУ.

В Авдіївці на Донеччині окупанти постійно заводять нові резерви, а Силам оборони доводиться битися за кожен метр. Про ситуацію в місті розповідають бійці ЗСУ.

"Ситуація в Авдіївці дуже складна, дуже багато накатів піхоти на наші позиції, артобстріл не припиняється, завжди працює авіація противника. Противник постійно заводить нові й нові резерви, які просто напролом ідуть уперед, намагаємося стримувати, але дуже складно. Сили противника у співвідношенні 1 до 10. Важко закріплятися на нових позиціях, усе знищено артилерією, із відчайдушною відвагою тримаємо оборону та за кожний метр вгризаємося в землю", — повідомляє боєць одного зі спецпідрозділів Сил оборони з позивним "Куба" із покликанням на розповідь свого товариша.

За словами бійців, окупанти підвезли до Авдіївки зібраних на окупованих територіях Донбасу шахтарів копати для них окопи.

"Зі сторони Опитного п**ори пригнали окопувати позиції шахтарів. Невідомо, за гроші чи ні, але батрачать, як кроти", — проінформував у своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" молодший сержант ЗСУ, 24 ОШБр "Айдар" Станіслав Бунятов.

Також бійці розповідають, що командування ухвалило правильне рішення щодо відведення підрозділів із окремих позицій в Авдіївці на вигідніші рубежі.

"Кажуть, відводять наших пацанів із деяких позицій із Авдосу. Чесно, слава Богу, ситуація, яка вимальовувалася останні дні, показувала, що якщо тримати людей далі — це будуть просто невиправдані втрати. Пацани підтверджували, що ситуація важка, можливо, згодом зможу розповісти деякі героїчні випадки. Добре, що командування ухвалило правильно рішення, єдине правильне рішення в цій ситуації", — пише у своєму телеграм-каналі "Офіцер+" військовослужбовець ЗСУ з позивним "Алекс".

Нагадаємо, що 3-тя окрема штурмова бригада 15 лютого підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.

Льотчик-інструктор і полковник запасу Роман Світан вважає, що підрозділ не зможе змінити ситуацію без достатньої кількості боєприпасів.