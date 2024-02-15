ТЦК в Україні переходять на цілодобову роботу: чи будуть вручати повістки вночі

Уряд дозволив військкоматам працювати цілодобово. У ТЦК відповіли, чи будуть ловити порушників комендантської години, а адвокат Ростислав Кравець пояснив, чи очікувати нічних обходів квартир і будинків.

В Україні дозволили цілодобову роботу ТЦК. У тому, що це означає для населення, розібрались журналісти "ТСН".

У суспільстві виникли підозри, що тепер працівники військкоматів зможуть обходити квартири вночі з повістками та затримувати порушників комендантської години. Однак у ТЦК зазначають, що кардинальних змін не відбудеться.

"Наприклад, якщо казати про ВЛК, то вона не відбувається на базі ТЦК. Що стосується нашої роботи, то ще від 2014 року всі військовослужбовці України переведені на особливий режим служби, тобто 24/7. А під час дії воєнного стану – тим більше", — пояснили в одному з обласних військкоматів.

У ТЦК зізнались, що насправді не розуміють, чого очікує уряд після надання дозволу на цілодобову роботу. Працівники військкоматів не прагнуть займатися, наприклад, порушниками комендантської години.

"Це питання поліції", — наголосили у ТЦК.

Адвокат Ростислав Кравець також погодився з тим, що принципових змін можна не очікувати.

"Я вважаю, що це зроблено для того, щоб була можливість залучати цивільних осіб до цілодобової роботи", — зазначив він.

Чи будуть в Україні вручати повістки вночі?

Юрист також відповів, чи можливі нічні обходи квартир та будинків працівниками ТЦК для вручення повісток. З його слів, у такому разі громадяни мають право просто не відчинити двері.

"Без ухвали слідчого судді про допуск цих осіб до цього житлового приміщення чи домоволодіння особа має право нікого не пускати. Якщо йдеться про подвір’я, то без згоди власника теж не мають права зайти на нього. Потрапляння без згоди є незаконним проникненням", — пояснив Кравець.

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