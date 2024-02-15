"Нові удари по флоту": "Атеш" помітив близько десяти російських кораблів різного типу (фото)

У Санкт-Петербурзі партизани зафіксували російські кораблі різного типу, зокрема корвети, протидиверсійні катери, тральщики та два підводні човни.

Українське підпілля простежило за балтійським флотом Російської Федерації у Санкт-Петербурзі. Партизани помітили близько десяти кораблів різного типу. Про це повідомили в русі "Атеш" у Telegram 15 лютого.

"Атеш" стежить за балтійським флотом Росії в Санкт-Петербурзі", — йдеться у повідомленні.

Агенти розпочали роботу зі збору даних про балтійський флот РФ. У результаті партизанам вдалося зібрати дані про кількість кораблів і підводних суден у порту міста Кронштадт. Зокрема, "Атеш" зафіксував близько десятка кораблів різного типу — корвети, протидиверсійні катери, тральщики та два підводні човни.

Балтійський флот РФ у Санкт-Петербурзі Балтійський флот РФ у Санкт-Петербурзі

У партизанському русі заявили, що продовжують проводити розвідку, збирати дані про російські війська та передавати всю зібрану інформацію Збройним силам України.

"Разом ми проводитимемо нові удари по армії та флоту супротивника", — додали в "Атеш".

Фото: Атеш

Нагадаємо, 14 лютого українські військові потопили російський великий десантний корабель "Цезарь Куников" біля тимчасово окупованої Алупки в Криму. Зі слів речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, ЗСУ знищили всі три судна, які на початку повномасштабного вторгнення увійшли в бердянський порт.

Того ж дня у ЗМІ повідомили, що Чорноморський флот РФ втрачає приблизно по одному бойовому кораблю на місяць. За два роки боїв Сили оборони підірвали чи потопили три кораблі проєкту 775 і проєкту 1171 "Саратов" і "Тапир".