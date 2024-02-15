Зеленський підпише угоди про "гарантії безпеки" України з Францією та Німеччиною, — ЗМІ

Київ може укласти ще дві безпекові угоди з країнами-партнерами з Західної Європи. Перший схожий документ підписали з Великою Британією у січні 2024 року.

Президент України Володимир Зеленський планує зустрітись з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі під час свого європейського турне. Під час зустрічі очільники держав підпишуть "угоду про гарантії безпеки". Про можливість підписання документа повідомили на французькому порталі Liberation.

У статті вказується, що Зеленський 16 лютого 2024 року прибуде до Парижа і того дня укладуть угоду. Згідно з заявою Єлисейського палацу, таким чином виконають зобов'язання, взяті на себе під час Вільнюського саміту НАТО влітку 2023 року.

Крім візиту до Парижу, 16 лютого президент України відвідає Берлін — написали на порталі Liberation.

Німецьке видання Wirtschafts Woche вказує, що цього ж дня очікують аналогічної безпекової угоди, яку підпише федеральний канцлер Олаф Шольц.

Про зміст двосторонніх домовленостей на сьогодні інформації немає.

Угода про безпеку України — деталі

Зазначимо, першу угоду з гарантіями безпеки Україна уклала з Великою Британією. Подія сталась 12 січня, коли до Києва прибув прем'єр-міністр Ріші Сунак. З заяв політиків зрозуміло, що у документі йдеться про допомогу з озброєнням, навчанням військових та наданням розвідданих.

Вперше почали говорити про укладання подібного документа під час саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня 2023 року. Україна тоді не отримала відповіді на заяву на вступ до Північноатлантичного альянсу. Натомість партнери пообіцяли, що нададуть певні гарантії безпеки та всебічну військову допомогу.

Про європейське турне Зеленського стало відомо 15 лютого. Очільник держави планує взяти участь у Мюнхенській безпековій конференції та відвідати низку європейських столиць. Серед інших, запланована зустріч з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, повідомили в Офісі президента.

Нагадуємо, 14 лютого представниця США у НАТО повідомила, що Україну не запросять до альянсу й у 2024 році (саміт відбудеться у Вашингтоні 9-14 липня). Тим часом висловився 45 президент США Дональд Трамп. На його думку, президент Джо Байден змовився з президентом РФ Володимиром Путіним щодо долі України.