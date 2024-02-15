Танк ЗС РФ відкрив "дружній" вогонь: прикордонники відбили штурм під Бахмутом (відео)

На опублікованих від ДПСУ кадрах можна побачити, що противник намагався зайняти нові позиції за допомогою важкої техніки, проте в результаті зазнав втрат.

Українським прикордонникам вдалося відбити штурм російських окупантів у районі Бахмута Донецької області. Про це повідомили представники Державної прикордонної служби на сторінці в соціальній мережі Facebook.

Зазначається, що українським захисникам вдалося розбити російську піхоту, а також знищити одразу два танки. Третій отримав серйозне пошкодження, після чого відкрив "дружній" вогонь.

"Прикордонники бригади "Помста" разом із Силами оборони України відбили штурм окупантів під Бахмутом", — ідеться в повідомленні.

Окремо було додано, що один "панцерник" представникам прикордонної служби змогли знищити ракетою зі "Стугни", а ось другий уже підбили протитанкісти Сил оборони.

"Третій уражений "панцерник" дезорієнтувався та почав вести вогонь у бік своїх позицій. FPV-дронами українські бійці добили підбиті машини, а також їхні екіпажі та штурмову піхоту, які намагалися втекти", — підсумували в ДПСУ.

До слова, 14 лютого аналітики з DeepState розповіли, як бійцям Сил оборони вдалося знищити цілу колону техніки ЗС РФ у районі Авдіївки Донецької області. Противник намагався перекинути додаткові резерви до міста, проте його плани вкотре провалилися. Ворожа колона складалася майже з десятка одиниць і "загинула" десь у донецькому степу.

Нагадаємо, 7 лютого повідомлялося, що бійці ЗСУ знищили новий "Тайфун-К" росіян. Для цього знадобився всього один снаряд і ще два дрони. Артилеристи з першого разу влучили в боєкомплект нового російського бронеавтомобіля, який вважається одним із найдорожчих в армії окупантів.