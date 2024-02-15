Українська САУ "Богдана" витримала удар російського "Ланцета", — соцмережі (відео, фото)

Бронекапсула машини врятувала життя бійців екіпажу. Вони ж і показали наслідки від ураження російського дрона-камікадзе.

В українській армії існує кілька версій самохідної артилерійської установки "Богдана" з різними бронекабінами. Одна з них витримала влучання російського дрона-камікадзе "Ланцет". Відповідне відео шириться телеграм-каналами, передає Фокус.

На кадрах заявлено, що в українську артустановку окупанти вдарили "Ланцетом". На відео вони показують залишки від дрона-камікадзе. При цьому бронекапсула від "Української бронетехніки" захистила екіпаж. Броньоване скло, судячи з фото, майже повністю стримало удар.

Всього в українській армії існує три види "Богдани" на базі українського "КрАЗ", "Української бронетехніки" з шасі МАЗ і на базі чеської Tatra T-815. Розробники навмисно почали використовувати різні шасі, щоб прискорити постачання машин в українську армію. У грудні 2023 року президент Володимир Зеленський заявляв, що САУ "Богдана" виготовляють шість одиниць на місяць.

Нагадаємо, екіпаж "Богдани" розповідав, що російські війська мріють знищити артустановку. Вони постійно полюють дронами на 155-мм машину.

8 січня САУ "Богдана" влучила по ворожому танку. Спецпризначенці показали ефективність української техніки.