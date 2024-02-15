ЗС РФ готують новий наступ на Запорізькому напрямку, — командування (карта)

За словами спікера угруповання військ "Таврія" Дмитра Лиховія, окупанти накопичили на Оріхівському напрямку більше військ, ніж на Авдіївському.

Збройні сили Російської Федерації зосередили більшу кількість особового складу на Оріхівському напрямку в Запорізькій області. Про це сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

За словами Лиховія, угруповання ЗС РФ на Оріхівському напрямку, яке окупанти стягнули за останні кілька тижнів, за кількістю перевершує угруповання російських військ на Авдіївському напрямку.

"Очевидно, що московити туди вийшли не на прогулянку", — сказав спікер.

Лиховій також зазначив, що російські сили, імовірно, робитимуть спроби просунутися в напрямку звільненого Работиного, розташованого на південь від міста Оріхів.

"Схоже, росіяни поставили завдання штурмовими діями домогтися там певних успіхів так само, як вони їх зараз хочуть отримати в Авдіївці", — заявив він.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Нагадаємо, 13 лютого засновник батальйону спеціального призначення "Хорт" Павло "Булат" Патарецький сказав, що ЗС РФ можуть знову піти на Київ. На його думку, цього разу ЗС РФ наступатимуть за іншою стратегією.

Зі свого боку представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель 13 лютого припустив, що ще один великий російський наступ може розпочатися через кілька місяців після російських "виборів" у березні.