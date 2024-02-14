Наступ та швидка окупація Сум: РФ поширює фейки про нову атаку на Україну, — МВА

Російські пропагандисти запустили хвилю фейків про втрати ЗСУ та воєнні злочини на полю бою. Серед матеріалів — заяви про новий наступ ЗС РФ на північні області України.

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Росія не буде повторно атакувати Україну з північного напрямку. Інформація, яку поширюють щодо цієї теми росЗМІ, є фейковою та маніпулятивною. Про справжню ситуацію у Сумській області написав у Telegram-каналі голова Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.

Дрозденко зауважив, що змушений реагувати на дописи у мережі, в яких ідеться про начебто новий наступ ЗС РФ з північного напрямку та про можливість окупації Сум. Чиновник наголосив, що подібні дописи — це "фейки та маніпуляції".

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Кремль поширює шкідливі тези у рамках інформаційно-психологічної спецоперації (ІПСО) проти українців, — ідеться у повідомлення. Тим часом українці можуть бути спокійними: по-перше, "реальної загрози немає", по-друге, ЗСУ зібрали достатні потужності, щоб у випадку атаки відкинути ворога, впевнений Дрозденко.

Напад РФ на Сумщину - заява Олексія Дрозденка Фото: Скриншот

У Telegram-каналах Сумської та Чернігівської обласних адміністрацій поки що не коментували фейки РФ про новий напад.

Події на Сумщині — що сталось

Зазначимо, у соцмережах та у ЗМІ з'явились публікації, в яких аналізували можливість повторної спроби росіян атакувати північні регіони України, зокрема — Сумську область. Щодо цього питання, наприклад, висловився військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник: на його думку, станом на лютий 2024 року він не бачить ознак наступу. Вказав, що ворог зібрав біля кордону 15-тисячне військо, тоді як для наступу потрібно близько 40 тис. осіб живої сили, а ще — близько 800 танків, 2,5 тис. БМП і тисячі артилерійських гармат.

Раніше Фокус розповідав про заходи, які вживають Сили оборони для захисту північних кордонів України. У лютому 2024 року тоді ще командувач Об'єднаними силами генерал-лейтенант Сергій Наєв показував процес будівництва фортифікаційних споруд. На світлинах можна побачити, як вкопуються в землю підземні бліндажі, риються окопи, встановлюють смуги бетонних пірамід та мінні загородження. Крім того, заявив генерал, українські військові стежать за появою диверсійних груп і відразу їх знешкоджують.

Тим часом росіяни продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівщини та Сумщини. 4 лютого диверсанти ЗС РФ спробували прорватись на територію Сумської області: їх знешкодили стрілецькою зброєю та мінометами. У репортажі українських ЗМІ показали два населених пункти, де досі живуть кілька десятків людей.

Водночас у мережі поширюють ще кілька російських фейків. У одному ідеться про начебто великі втрати ЗСУ внаслідок удару по Селидовому. У другому — про катування у полоні. У третьому — про "покарання" українського військового за відмову іти на штурм.