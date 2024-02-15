Постачали сировину для "Іскандерів": Дерипасці оголосили підозру, його топменеджери затримані (фото)

За інформацією СБУ, всі фігуранти справи виявилися причетними до фінансування постачань у Росію оптових партій гірських порід для виплавки сталі, яку використовують як сировину для виробництва балістичних ракет "Іскандер".

Служба безпеки України (СБУ) у четвер, 15 лютого, повідомила про підозру російському олігарху Олегу Дерипасці та затримала його топменеджерів в Україні. Про це повідомили в СБУ.

За інформацією слідчих, всі вони виявилися причетними до фінансування постачань до Росії оптових партій гірських порід для виплавки сталі. Саме цю сталь РФ використовує як сировину для виробництва балістичних ракет "Іскандер".

Сам Дерипаска, який наближений до російського президента і контролює російські підприємства, що виготовляють військову техніку, отримав заочне повідомлення про підозру, а от двох його топменеджерів затримано у різних регіонах України.

"Йдеться, зокрема, про директора надровидобувної компанії "Глухівський кар’єр кварцитів" і куратора цієї установи від російського олігарха, громадянина України, який 2021 року отримав посвідку на проживання у РФ", — уточнює СБУ.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

За матеріалами слідства, саме ці двоє фігурантів справи допомогли російському бізнесмену, попри заборону на продаж, привласнити виробничі потужності кар’єра. Це сталося у 2012 році і відтоді до 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення РФ, керівництво видобувної компанії постачало до держави-агресора оптові партії гірських порід для виплавки сталі.

За інформацією силовиків, отриману з України сировину компанії російського олігарха продавали підприємствам ВПК РФ для виробництва балістичних ракет, зокрема типу "Іскандер". Крім того, імпортовану продукцію окупанти використовували для серійного виготовлення бойових дронів і радіолокаційних систем.

На підставі зібраних доказів російському олігарху Олегу Дерипасці заочно повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу (КК) України:

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (організація привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (організація легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 (організація фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Злочинні дії директора української компанії кваліфіковано за двома статтями КК України:

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою);

ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 (пособництво у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Його спільнику, або куратору, повідомлено про підозру за такими двома статтями КК України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

У січні 2023 року стало відомо, що в Україні заарештували майно Олега Дерипаски на 1 млрд гривень. Санкції за клопотанням Офісу генерального прокурора торкнулися Миколаївського глиноземного заводу, який виготовляв алюмінієві вироби для "Русала". Під арештом опинилися 12 земельних ділянок, комплекс морського порту, квартири, адміністративні будівлі, виробничі цехи, 46 транспортних засобів і 240 одиниць спеціальної техніки, 32 млн гривень.

У лютому того ж року ВАКС конфіскував активи російського олігарха Олега Дерипаски в Україні, а саме майно Миколаївського глиноземного заводу, компаній "Глухівський кар'єр кварцитів", "Хустський кар'єр", "Жежелівський кар'єр". Суд встановив, що мільярдер управляв цими підприємствами через комерційні структури, приховуючи свою причетність до них.