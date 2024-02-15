Після втрати "Цезаря Куникова": у РФ могли замінити командувача Чорноморського флоту, — ЗМІ

За даними журналістів, адмірал обіймав свою посаду з вересня 2022 року, але удари по російських кораблях після цього продовжилися. Тепер це місце може зайняти його заступник Сергій Пінчук.

Командувача Чорноморського флоту адмірала Віктора Соколова могли зняти з посади після втрати великого десантного корабля (ВДК) "Цезарь Куников". Про це повідомили різні російські Telegram-канали і "воєнкори", передає The Insider.

Зазначається, що на цій посаді Віктор Соколов перебував із вересня 2022 року, але тепер його обов'язки виконуватиме вже колишній заступник — начальник штабу Чорноморського флоту віце-адмірал Сергій Пінчук.

Віктор Соколов міг залишитися без посади командувача Чорноморського флоту Фото: Мiноборони РФ Сергій Пінчук може стати новим командувачем Чорноморського флоту Фото: Мiноборони РФ

У матеріалі заявили, що кадрові перестановки можуть бути пов'язані з ударами українських морських дронів по великому десантному кораблю "Цезарь Куников" поруч із тимчасово окупованим Кримським півостровом. Сталося це 14 лютого.

Офіційно про зміну командувача російська влада поки що не повідомляла.

Примітно, що перед Віктором Соколовим ця посада належала Ігорю Осипову, однак після потоплення флагмана Чорноморського флоту крейсера "Москва" його прибрали. Кадрові перестановки не змінили становища противника в Чорному морі і втрати кораблів продовжилися.

Журналісти The Insider зазначили, що загалом за час війни українській стороні вдалося провести щонайменше 27 успішних атак по російських кораблях. Загалом постраждали 25 кораблів і суден, а от втрачені безповоротно — 13. Пошкодження деяких із них доволі серйозні, тому найближчим часом про відновлення не йдеться.

Нагадаємо, що 14 лютого ЗСУ і ГУР МОУ знищили російський ВДК "Цезарь Куников" за допомогою ударних морських дронів. Це сталося в територіальних водах України біля Алупки в Криму.

15 лютого британська розвідка розповіла про наслідки для РФ після втрати ВДК "Цезарь Куников". За даними аналітиків, українська сторона продовжує показувати ефективні результати і перехоплювати ініціативу в Чорному морі. Тепер противнику буде складніше поповнювати резерви.

17 травня 2022 року повідомлялося, що в РФ заарештували колишнього командира Чорноморського флоту за втрату крейсера "Москва". Того року адмірала Ігоря Осипова не було ні на параді на честь 9 травня, ні на святкуванні дня флоту в окупованому Криму.