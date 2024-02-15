"Я й подумати не міг": репортер CNN розповів про побачене на фронті в Україні

За словами журналіста Фредеріка Плейтгена, найбільше його вразила кількість трупів російських військових, яких ніхто не забирає.

Військовий репортер CNN Фредерік Плейтген поділився спогадами про свою останню поїздку на лінію фронту в Україні. Про свої враження він розповів в інтерв'ю Сандрі Майшбергер 15 лютого.

Плейтген повідомив, що познайомився з військовослужбовцями з підрозділу операторів дронів Сил оборони України, які атакували російські позиції. За його словами, українські військові могли "буквально дивилися в обличчя" російських солдатів.

"Найбільше мене вразило те, скільки трупів лежить навколо. Скрізь повно мертвих росіян, частин тіл, деталей машин. Нічого не прибирається", — згадує журналіст.

На думку Плейтгена, українці зможуть вистояти навіть без пакета допомоги від США, покладаючись на безпілотні апарати. Він зазначив, що наразі вони створюють авіацію дальнього радіусу дії, що складається з БПЛА, щоб атакувати маршрути постачання окупантів.

"Ми багато говоримо про те, що Україна страждає, і це, звичайно, правда. Але скільки своїх людей Путін відправляє на смерть — я й подумати не міг, що все буде так погано, як зараз", — підкреслив репортер.

Фредерік Плейтген розповів про свій візит на лінію фронту

Нагадаємо, у розслідуванні BBC від 26 січня, яке ґрунтується на відкритих джерелах, ідеться про те, що в Україні загинули щонайменше 43 тисячі російських військовослужбовців. За даними журналістів, майже 50% усіх бойових втрат РФ припадає на цивільних, які вступили до ЗС РФ уже після початку повномасштабного вторгнення.

За інформацією польського видання Gazeta Polska Codziennie від 8 січня, якщо нинішній рівень втрат російських агресорів збережеться, то до кінця 2023 року загальна кількість загиблих і поранених в Україні може сягнути позначки в 500 000 військовослужбовців.