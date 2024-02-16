"Ми не хочемо програти": у Зеленського прокоментували чутки про прохання Путіна заморозити війну

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, росіяни шукають можливість заморозити конфлікт, щоб перебудувати свою економіку, зробити свою політичну систему більш жорсткою.

Президент РФ Володимир Путін не хоче справжніх переговорів з Україною. Кремль не хоче програвати війну, а для цього йому треба залишити під своїм контролем окуповані території. Про це в інтерв'ю "24 каналу" заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Росія не хоче жодних переговорів. Це і Путін каже, і Лавров каже. Вони істерично кажуть: "А давайте так, ми не хочемо програти цю війну. А не програти цю війну ми можемо тільки якщо ви нам залишите територію України", — сказав Подоляк.

За його словами, росіяни шукають можливість заморозити конфлікт, щоб перебудувати свою економіку, зробити свою політичну систему більш жорсткою. Також РФ хоче побудувати спільні виробництва з КНДР і своїми партнерами, вкластися в інформаційну роботу в країнах Європі.

Подоляк заявив, що Кремль не відмовлятиметься від війни. А пауза росіянам потрібна для того, щоб зафіксувати "непрограш" і не нести відповідальність за воєнні злочини в Україні.

Крім того, як зазначив радник глав ОП, Росія не хоче виплачувати компенсації за війну. Ба більше, Кремль усе ще хоче влаштувати "внутрішній переворот" в Україні.

Михайло Подоляк про переговори з РФ (дивитися з 14:18)

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Путін пропонував США заморозити війну в Україні, але переговори не увінчалися успіхом. Джерело в Сполучених Штатах у коментарі виданню заперечило будь-які офіційні контакти з Кремлем і заявило, що Вашингтон не братиме участі в переговорах "за спиною" у Києва. Однак, за його словами, між росіянами "не в уряді", ймовірно, були неофіційні розмови.