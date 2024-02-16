ЗСУ все одно дістануть до Донецька: що дасть росіянам можливе захоплення Авдіївки, — ISW

За словами аналітиків, захоплення Авдіївки принесе російським окупантам лише тактичну перемогу. Однак Кремль спробує виставити її як велике досягнення на фронті.

Росія не здобуде перемогу оперативного рівня, навіть якщо захопить Авдіївку. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 15 лютого вони повідомили, що якщо ЗС РФ захоплять Авдіївку, Кремль отримає лише інформаційну перемогу.

За словами аналітиків, російські війська проводять наступальні операції із захоплення Авдіївки ще з початку повномасштабного вторгнення 2022 року. Ба більше, від початку бойових дій на Донбасі 2014 року Авдіївка стала опорним пунктом української оборони.

"Російські війська почали локальну наступальну операцію із захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року і лише нещодавно почали домагатися тактичного просування", — зазначили аналітики.

У ISW заявили, що Авдіївка — це невелике місто, у якому до війни проживало трохи більше ніж 30 тисяч жителів.

"Українські війська вже давно зміцнили багато прилеглих населених пунктів, які російські війська також намагаються захопити, і наступні українські позиції на захід і північ від Авдіївки, імовірно, укріплені аналогічним чином", — заявили аналітики.

За словами експертів, найближчі відносно великі населені пункти в цьому районі розташовані щонайменше за 30 км на захід від Авдіївки. ЗС РФ продемонстрували, що не можуть провести швидкий наступ механізованими підрозділами. Російські війська витратили значну кількість живої сили і техніки на спроби захопити Авдіївку, і, ймовірно, їм знадобиться тривалий період консолідації, відновлення і відпочинку, перш ніж вдаватися до подальших наступальних дій у цьому районі.

При цьому, як зазначили в ISW, потенційне захоплення Авдіївки дасть Кремлю інформаційну і тактичну перемогу на полі бою. Її можна буде використати в кампанії для виборів президента РФ у 2024 році.

У звіті йдеться про те, що російські ультранаціоналісти, особливо ті, хто пов'язаний із так званою "ДНР", давно стверджують, що захоплення Авдіївки нібито відкине українські сили подалі від Донецька і вони не зможуть його обстрілювати. Однак ЗСУ, за словами аналітиків, все одно зможуть діставати до околиць Донецька із закритих позицій і з дальньої дистанції. Захоплення Авдіївки особливо ситуацію не змінить.

"Проте Путін, ймовірно, спробує представити потенційне захоплення Авдіївки як значну перемогу, що закріплює контроль над окупованим Донецьком", — зазначили аналітики.

Нагадаємо, що бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів, що відбувається в Авдіївці. Він заявив, що ситуація складна, але контрольована. Відбувається планове посилення підрозділів і здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках.