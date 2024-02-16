Підриває перевагу України: ЗС РФ використовують тисячі терміналів Starlink, — Буданов

Видання зазначає, що система зв'язку Starlink має вищий рівень захисту порівняно з мобільними мережами або радіосигналами, що робить її кращою для використання у військових цілях.

Російські окупаційні війська в Україні протягом тривалого часу використовують тисячі терміналів супутникового зв'язку Starlink, вироблених компанією SpaceX, заснованою Ілоном Маском. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю The Wall Street Journal, опублікованому в четвер, 15 лютого.

За словами Буданова, російські військові використовують систему Starlink уже "досить тривалий час" і отримали ці термінали через приватні російські компанії, які, своєю чергою, придбали їх через посередників.

Глава розвідки зазначив, що ці посередники доставляють обладнання в Росію через сусідні країни, включно з колишніми радянськими республіками.

На думку видання, ця інформація вказує на те, що Росія починає масово закуповувати термінали Starlink, вироблені компанією SpaceX, що може підірвати головну перевагу України на полі бою.

Видання зазначає, що система зв'язку Starlink має вищий рівень захисту порівняно з мобільними мережами або радіосигналами, що робить її кращою для використання у військових цілях. До теперішнього часу російські військові не мали подібної захищеної комунікаційної системи.

При цьому на території України функціонує близько 42 тисяч терміналів Starlink, які активно залучені військовими, лікарнями, бізнесом і гуманітарними організаціями.

ЗС РФ використовують Starlink — що треба знати

8 лютого в соцмережах з'явилися повідомлення, що ЗС РФ постачають термінали Starlink через ОАЕ. Військовий Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" розповів, що в закритій групі росіяни обговорювали досвід використання Starlink на передовій у південній частині України.

ЗМІ з'ясували, що російська армія купує термінали супутникового зв'язку Starlink у приватних продавців і використовує їх на окупованих територіях України, підключаючи до мереж у Польщі через проксі-сервери НАТО.

Ілон Маск, власник компанії SpaceX, заявив, що системи супутникового зв'язку Starlink у Росію не продавали прямо чи опосередковано

Українська розвідка перехопила розмову двох російських загарбників, один з яких скаржиться на поганий інтернет-зв'язок на передовій. Інший йому розповідає, що в деяких товаришів по службі зі зв'язком усе нормально, бо в них є термінал супутникового зв'язку Starlink і пропонує їхньому підрозділу зібрати кошти на його придбання.

Раніше повідомлялося, що ГУР почало полювання на Starlink окупантів на фронті. У ГУР кажуть, що з початку 2024 року встановлення та використання окупантами Starlink стало системним і налагодженим.