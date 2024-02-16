Для штурму українських позицій: РФ завербувала десятки тисяч людей із країн Азії та Африки, — ЦНС

За даними підпілля, на боці Москви воюють громадяни Сирії, Непалу, Афганістану, Індії, Конго, Єгипту та країни Середньої Азії.

Десятки тисяч громадян країн Азії та Африки воюють на боці російської окупаційної армії проти України. Про це повідомляє Центр національного опору.

У джерелі повідомляють, що в РФ триває підготовка найманців-іноземців, які потім направляються на українську територію.

Повідомляється, що Російська Федерація обіцяє найманцям заробіток від 2000 до 4000 доларів, однак фактично вони отримують лише кілька сотень доларів як матеріальну підтримку.

"Російські спецслужби активно вербують громадян Сирії, Непалу, Афганістану, Індії, Конго, Єгипту та країни Середньої Азії. Здебільшого росіяни їх використовують для штурму українських позиції. Зауважимо, що легких заробітків не існує і ціна за свої злочини зростає вже в Україні. Уже 400 тис. ліквідованих нацистів ЗС РФ про це свідчать, але не особисто", — додали в ЦНС.

Нагадаємо, 24 січня повідомлялося, що РФ завербувала найманців із Малайзії. У складі Збройних сил Російської Федерації були помічені кубинці, непальці, білоруси, серби та представники інших країн, де є заборона на найманство, розповіли координатори підпілля.

Також раніше стало відомо, що Росія вербує на війну проти України найманців у Сирії. Перша партія з близько 1000 сирійців проходить навчання з акцентом на бої в умовах міської забудови. Підготовка відбувається на сирійській території біля Аллепо та аеродрому Kuweires.