ЗС РФ намагаються оточити Авдіївку: ЗСУ проводять маневр військ, — Генштаб (карта)

За даними командування, за минулу добу українським захисникам вдалося відбити 28 атак у районі Авдіївки та найближчих населених пунктів.

На Авдіївському напрямку відбувається маневр військ на потенційно небезпечних напрямках. Про це в п'ятницю, 16 лютого, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Як зазначили в командуванні, українські захисники продовжують стійко чинити опір агресору, який активно намагається оточити Авдіївку Донецької області. Українські військові успішно відбивають атаки, завдаючи значних втрат окупантам.

Так, протягом минулої доби Сили оборони відбили 28 атак у районах Авдіївки, Ласточкиного, а також ще 5 атак поблизу Первомайського та Невельського на Донеччині.

Ситуація в районі Авдіївки Фото: deepstatemap.live

"Згідно з ухваленим рішенням, відбувається планове посилення підрозділів і здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках", — ідеться в повідомленні Генштабу.

Також було зазначено, що на Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують успішно відбивати атаки окупантів у районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Там було відбито 34 атаки.

В інших районах теж спостерігалися активні бойові дії: на Новопавлівському напрямку було відбито 3 атаки на південь від Пречистівки та в районі Старомайорського. На Лиманському напрямку було зафіксовано 6 атак у районах населених пунктів Терни, Ямполівка та Веселе.

Крім того, на Бахмутському напрямку сили оборони успішно відбили 10 атак у районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки в Донецькій області.

Нагадаємо, у своєму звіті від 15 лютого аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що у разі можливого захоплення Авдіївки ЗС РФ не зможуть оперативно просунутися і захопити великі населені пункти на захід від цього міста через значні втрати.

15 лютого командир підрозділу Terra в 3-й окремій штурмовій бригаді Микола Волохов повідомив, що росіяни стягнули в Авдіївку свої елітні війська і зосередили там дуже велику кількість піхоти. Ворог активно використовує артилерію та дрони.