"Попри стать": усі повнолітні мають бути військовозобов'язаними, — офіцер (відео)

На думку командира батальйону БПЛА Юрія Федоренка, в Україні варто запровадити загальнообов'язкову другу освіту — військову. Він зазначив, що в такому разі "результати на полі бою були б зовсім іншими".

Командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес", що воює у складі 92 окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка, Юрій Федоренко вважає, що всі повнолітні громадяни України повинні проходити військову підготовку. Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

Військовий зазначив, що, коли почалася повномасштабна війна, по всій країні люди встали на захист своєї землі, однак відсутність знань про те, як ефективно використовувати зброю і взаємодіяти між собою, призвела до суттєвих втрат.

"Що потрібно було зробити після цього всього? Потрібно було передбачити в державному бюджеті значне фінансування, оцінити спроможності та можливості наших навчальних центрів, вийти і прийняти вольове рішення, що: "друзі, у нас відсьогодні всі, хто є повнолітнім, автоматично стають військовозобов'язаними, попри стать", — вважає Федоренко.

Як зазначає командир батальйону БПЛА, це не означає, що всі громадяни мають воювати, бо підтримувати економіку теж потрібно, і на одного військового в тилу мають працювати не менше шести цивільних. За його словами, такі заходи потрібні, щоб за необхідності у людини були вміння і знання, як працювати зі зброєю, як виконувати бойові завдання.

"В ідеалі, якби додатково загальнообов'язковою була друга освіта — військова. Тоді, в разі потреби, результати на полі бою були б зовсім іншими. У нас було б набагато менше втрат і результат, який показали об'єднані сили оборони, був би набагато вищим. І лінія розмежування була б зовсім іншою", — пояснив він.

Федоренко також зазначив, що це "непопулярні рішення".

Нагадаємо, майор ЗСУ Єгор Чечеринда в інтерв'ю від 15 лютого заявив, що у зв'язку з продовженням повномасштабної війни в Україні необхідне термінове збільшення чисельності армії. За його словами, у кожному регіоні потрібно призвати приблизно 10 тисяч осіб.

Раніше, 14 лютого, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що ЗС РФ, найімовірніше, матимуть достатньо сил, щоб підтримувати темпи наступальних наступів у 2024 році. За їхніми даними, Москва компенсує втрати своїх військ за рахунок нових контрактників.