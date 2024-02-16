Мосту недовго залишилося: Буданов пояснив, чому Крим раніше звільнять, ніж Донбас

Окупанти не наважаться застосувати ядерну зброю, якщо втратять півострів Крим. Для ворога її використання стане дорожчим, ніж незастосування, вважає керівник ГУР МОУ Кирило Буданов.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Кирило Буданов заявив, що Донбас буде важче звільнити від російських окупантів, ніж Крим. Про це він повідомив в інтерв’ю французькому виданню Liberation, передає "РБК-Україна".

"Я думаю, що Донбас буде важче повернути. Тому що там є безперервна лінія постачання, їхні війська (росіяни, — ред.) можуть отримати доступ до неї з будь-якого боку", — сказав Кирило Буданов.

Натомість усі, хто коли-небудь володів півостровом, заявляли, що Крим — це неприступна фортеця, яку всі втратили, як і Україна десять років тому, зауважив керівник ГУР.

За його словами, окупанти все ще мають сухопутний коридор до півострова. До того ж Кримський міст ще функціонує, проте "жити йому залишилося недовго".

"Решта — лише питання часу. Півострів буде повернуто. Із Донбасом складніше", — наголосив Буданов.

Чи використає РФ ядерну зброю, якщо втратить Крим

Кирило Буданов вважає, що окупанти не наважаться застосувати ядерну зброю, якщо втратять півострів.

"Ті, хто побоюється ескалації, кажуть, що якщо Росія зрозуміє, що втратить Крим, то може почати ядерну ескалацію. Ви очікуєте, що я закричу "ай", коли почую ці слова? Приводів для застосування ядерної зброї було вже дуже багато, можливо, десятки", — розповів він.

Керівник ГУР додав, що ядерна зброя для Кремля — "засіб стримування", те, чого всі бояться та на чому спекулюють. Також для ворога застосування ядерної зброї обійдеться набагато дорожче, ніж її незастосування.

Нагадаємо, 15 лютого прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що Російська Федерація нібито ніколи не залишить Донбас і Крим. За його словами, потрібно пристосуватися до нової реальності, і наївно вважати, що росіяни підуть із окупованих територій.

16 лютого керівник ГУР МОУ Кирило Буданов розповів, що ситуація на передовій важка, проте не критична. Він наголосив, що війна в Україні не унікальна.