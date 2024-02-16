"З феєрверками": ГУР пропонує роботу в окупації та на території РФ

Розвідка зазначає, що набір до тилових підрозділів активних дій триває. Його учасники матимуть найсучаснішу зброю, найкращу підготовку та повагу від українського народу.

Головне управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МОУ) пропонує роботу в тилу противника, яка може допомогти прискорити перемогу над Росією. Про це повідомляє пресслужба відомства 16 лютого.

Українська спецслужба продовжує набір до підрозділів активних дій ГУР МОУ. Це ті сили, завдяки яким і вдається реалізувати найсміливіші плани.

"Робота в тилу ворога. З феєрверками. Або без — залежить від завдання. Саме вони регулярно влаштовують гуркіт у глибокому тилу ворога (в тому числі – на території Російської федерації), висаджувалися в Криму, звільняли острів Зміїний і "вишки Бойка" та провели багато інших заходів, про які ви точно чули (або колись почуєте). Вони – той каральний меч, який всюди дістане ворогів!" — ідеться в повідомленні.

У ГУР пропонують прискорити перемогу людям у тилу Росії Фото: Скриншот

Усі ті громадяни, які вирішать приєднатися до підрозділу активних дій мають можливість отримати найкращу підготовку, спеціальне забезпечення, а також найновіші зразки зброї. Їм доведеться виконувати цікаві місії разом із сильним колективом. У результаті такі громадяни отримають повагу з боку всього українського народу, а також переляк ворогів України.

Для того, щоб приєднатися до спеціального підрозділу, Головне управління розвідки пропонує заповнити спеціальну анкету на сайті, поки є така можливість.

"Нехай у ворогiв гуркотить", — підсумували у спецслужбі.

Нагадаємо, 16 лютого повідомлялося, що глава ГУР МОУ Кирило Буданов назвав 2 фактори, потрібні Україні для перемоги. За його словами, жодні технології не зможуть переломити хід війни. Ситуація на фронті важка, але не критична. Крім того, ця війна не є унікальною, вважає він.