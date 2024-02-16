"Небезпечний інструмент впливу": Росія починає нову операцію проти України, — РНБО

За словами Олексія Данілова, через те, що противник не може здобути перемогу на полі бою, він намагатиметься спекулювати на темі виборів. Одним із ресурсів, які використовуватиме Кремль, будуть соціальні мережі.

Російська Федерація розпочинає нову операцію, яка має допомогти дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні. Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в інтерв'ю "Укрінформ".

За його словами, противник підготував великий проєкт, який починає впроваджувати в Україні. Один із пунктів, який буде порушуватися, стосується теми виборів президента. РФ хоче маніпулювати цим питанням.

"Російська Федерація зараз починає великий проєкт із дестабілізації ситуації на території України. Один із пунктів цього проєкту — спроба дестабілізації на темі виборів. І вони братимуть дуже активну участь у цьому процесі. Росія не має фізичної можливості перемогти Україну військовим шляхом, тому питання внутрішньої дестабілізації — номер один для Кремля", — заявив Олексій Данілов.

Окремо секретар РНБО додав, що Кремль намагатиметься робити все можливе і неможливе, щоб дискредитувати вище військово-політичне керівництво нашої країни. Зокрема це стосуватиметься президента Володимира Путіна.

Українській стороні відомо про плани противника. Також цілком зрозуміло, хто за цим стоїть.

У зв'язку з діями противника, каже далі Олексій Данілов, знову постає питання соціальних мереж, які дають змогу зберігати анонімність. Саме з їх допомогою і поширюються фейки та дезінформація.

"Це дуже небезпечний інструмент впливу. Дестабілізуючі наративи поширюються в тому числі через них. У цьому напрямку — нейтралізації загроз — активно працюють наші спецслужби", — підсумував секретар РНБО.

Нагадаємо, 9 лютого повідомлялося, що РФ використовуватиме тему виборів президента України для розхитування, про що також заявляв Олексій Данілов. За його словами, Служба безпеки України має провести велику роботу з відстеження та запобігання планам Кремля.