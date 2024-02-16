"Результат вже відомий": Путін поставив ЗС РФ дві цілі до президентських виборів, — ГУР

За прогнозом керівника розвідки Кирила Буданова, Росія зосередить сили на двох напрямах. Він пояснив, що Москва прив’язана до символів.

Російські окупанти мають два завдання до президентських виборів. Про це розповів начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю французькому виданню Liberation.

"Як (Володимир, — ред.) Путін і Росія використовуватимуть ці вибори у своїй війні проти України? Тут немає нічого нового. Вони хочуть легітимізувати свій режим на окупованих українських територіях і показати загальну підтримку населення. Результат вже відомий. Приблизно 75% голосів отримає Путін", — зазначив голова ГУР.

Він пояснив, що РФ прив’язана до символів. За даними розвідки, російські війська зосередяться на просуванні на двох напрямах — Куп’янському та Авдіївському.

"Росіяни поставили собі завдання захопити Авдіївку. Спочатку до кінця грудня 2023 року. Потім до 28 січня. Потім до 1 березня. Зараз дату знову змінили, щоб приурочити до президентських виборів. Це звичайна практика — змінювати дату, коли щось не виходить. У росіян є дві мети: вийти до річки Оскіл, що в Харківській області, і взяти Авдіївку. Нехай спробують", — заявив Буданов.

Нагадаємо, у ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що президент Росії Володимир Путін хоче поповнити лави ЗС РФ на декілька сотень бійців за рік та вже планує новий напад.

Начальник ГУР Кирило Буданов розповів, що знає, хто відповідальний за отруєння його дружини. Голова розвідки анонсував "відповідні дії на російській території".