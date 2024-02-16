ЗС РФ атакували Україну балістичними ракетами: вибухи пролунали у двох областях

Місцеві канали припустили, що РФ могла атакувати Полтавську область північнокорейськими ракетами KN-23. Вибухи після оголошення повітряної тривоги пролунали в Полтаві, Миргороді, Кременчуці та Кропивницькому.

16 лютого Збройні сили Російської Федерації запустили по Україні ракети. Вибухи пролунали в Кременчуцькому та Миргородському районах Полтавської області. Фокус публікує хронологію обстрілу.

О 14:58 у Повітряних силах оголосили про загрозу застосування балістичної зброї зі сходу. Зокрема, попередили про пуск ракет на Кременчук Полтавської області.

О 14:59 ПС попередили про загрозу для Кропивницького та Полтави.

Після цього попросили жителів Кременчука та Миргорода Полтавської області залишатися в укритті.

О 15:07 у Повітряних силах заявили, що тривога по всій території України пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння.

Натомість кореспондент Фокусу повідомив про вибухи в Полтаві, а місцеві Telegram-канали розповіли про вибухи в Кропивницькому.

За інформацією Telegram-каналу "Полтава Сирена" близько 15:09 жителі Кременчуцького та Миргородського районів чули звуки вибухів.

У Telegram-каналі зауважили, що Полтавська область перебувала під "потужним ракетним ударом корейських ракет KN-23".

Натомість у Telegram-каналі "КРЕМІНЬ | НОВИНИ | КРЕМЕНЧУК" повідомили, що окупанти атакували Полтавщину за допомогою балістичних ракет, імовірно, "іскандерами".

"Р*шисти атакують Полтавщину балістикою, імовірно, "іскандерами". Не виключено, що північнокорейського виробництва, які мають більший радіус і потужність", — ідеться в повідомленні.

Вибухи в Полтавській області: дані від ОВА

За словами голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна, ЗС РФ удруге атакували Полтавську область за добу.

"Ворог завдав ударів по території Полтавщини. Вдруге за добу. Було чутно звуки вибухів. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає", — сказав він.

Вибухи в Кіровоградській області: дані ОВА

Повітряну тривогу в Кіровоградській області оголосили о 14:56. У регіоні пролунали вибухи. Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович зазначив, що попередньо після ворожої атаки немає постраждалих і руйнувань.

Нагадаємо, головний редактор видання Defense Express, військовий експерт Олег Катков повідомив, що після ракетного обстрілу 15 лютого в Бучанському районі утворилася вирва. За його словами, могла впасти північнокорейська балістична ракета.

15 лютого речник Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів, що ЗС РФ мають проблеми з крилатими ракетами типу "Калібр" після успішних ударів ЗСУ по тимчасово окупованому Криму.