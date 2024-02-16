Величезну вирву у передмісті Києва могла утворити ракета КНДР, - Defense Express (відео)

На думку військового експерта Олега Каткова, розмір вирви не може бути безумовним доказом більшої руйнівної сили снарядів КНДР порівняно з російськими "Калібрами".

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У четвер, 15 лютого, вранці під час ракетного обстрілу передмістя Києва у Бучанському районі утворилася величезна вирва. Яка ракета залишила таку позначку на Київщині, розповів "Інформатору" головний редактор видання Defense Express, військовий експерт Олег Катков.

За попередніми даними, у Бучанському районі Київської області після збиття силами ППО могла впасти саме північнокорейська балістична ракета, а не російський "Іскандер". Внаслідок вибуху у лісі утворилася величезна вирва, а в радіусі близько 40 метрів були випалені всі насадження.

"Ці факти можуть наштовхнути на думку, що корейські боєприпаси є більш руйнівними, ніж їхні російські аналоги", — підкреслив Катков.

Проте розмір вирви не може бути безумовним доказом більшої руйнівної сили снарядів КНДР порівняно з російськими "Калібрами".

"Так, вирва велика, але є низка аспектів. По-перше розмір воронки безпосередньо залежить від ґрунту. Так, якщо ґрунт піщаний, то воронка буде більше, ніж у випадку з кам'янистою. Також залежить від механізму підриву. Якщо бойова частина детонує після заглиблення в ґрунт, то воронка знову ж таки буде більше. Є дуже багато змінних факторів — навіть температура ґрунту впливає на це", — розповів експерт.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат також не виключив, що ворог міг застосувати північнокорейську ракету КN-23, стосовно якої європейські дослідники дійшли висновку, що вона може мати до 1500 кг бойової частини порівняно з 800 кг у ракетах комплексу "Іскандер". Водночас скільки вибухівки було в ракеті, яка впала на Київщині 15 лютого, наразі невідомо.

Журналістка "ТСН" відвідала місце падіння ворожого снаряду. За її словами, навколо вирви, яка утворилася внаслідок вибуху, повністю все випалено — всі насадження знищено вибуховою хвилею.

Обстріл України 15 лютого — що відомо

Збройні сили Російської Федерації запустили по Україні 26 ракет. Вибухи пролунали в Києві та регіоні, а також у Запоріжжі, Львові, Полтавській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях. Сили та засоби ППО перехопили 13 ракет, серед яких були Х-101, "Іскандери" (або північнокорейські аналоги KN-23), С-300, КАР Х-59 та "Калібри".

Нагадаємо, під час атаки на Київ противник спрямував ракети різних типів, які заходили в місто з кількох боків. Усі ракети над столицею вдалося перехопити засобами ППО.

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У четвер, 15 лютого, російські окупанти завдали ракетного удару по Львову, внаслідок чого було знищено електропідстанцію. Через влучання по об'єкту енергетики виникла пожежа.