Складно і напружено: в ЗСУ розповіли про зміни в тактиці РФ під Бахмутом (відео)

Ворог зосередив 60-70 тисяч солдатів на Бахмутському напрямку. Якщо живої сили не вистачатиме — росіяни мобілізують жителів окупованої частини Донбасу.

Під Бахмутом підрозділи ЗС РФ штурмують позиції ЗСУ з більш активним використанням танків та бронемашин. Крім того, впритул до позицій підтягнули гармати, РСЗВ, активно використовують керовані авіабомби. Про бої на Бахмутському напрямку у ефірі всеукраїнського телемарафону розповів речник 26 артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Р. Дашкевича Олег Калашніков.

Зі слів Калашнікова, під Бахмутом росіяни зосередили 60-70 тис. осіб живої сили. Щоб просунутись на флангах, тобто біля Часового Яру і Богданівки на північному заході та біля Кліщіївки-Андріївки на півдні, ворог діє наступним чином:

біля Часового Яру під час атаки ЗС РФ масово використовують танки;

на деяких ділянках і далі намагаються діяти малими піхотними групами;

українські позиції потужно обстрілює ствольна артилерія та РСЗВ — їх перемістили ближче до лінії фронту, мають повний комплект снарядів;

активно літає російська авіація, запускаючи керовані фугасні авіабомби — вони "не на стільки точні, як працює арта", — зауважив військовий.

Найгарячіший напрямок — Часів Яр, пояснив Калашніков. Коли у ворога закінчується жива сила, негайно прибуває поповнення — мобілізовані мешканці тимчасово окупованого Донбасу. Крім артилерії, активно використовуються FPV-дрони.

"Ситуація на Бахмутському напрямку продовжує залишатись досить складною і напруженою. Однак ми навіть в деяких локаціях навпаки — звільняємо позиції від нього, тобто звільняємо нашу територію. Ситуація складна, постійно працює артилерія і FPV-дрони", — резюмував речник 26 артбригади ЗСУ.

Олег Калашніков - ситуацію навколо Бахмуту (див. орієнтовно за 1 год. від початку трансляції)

Бої під Бахмутом — деталі

Зазначимо, у ранковому звіті Генштабу ЗСУ станом на 16 лютого вказувалось, що на Бахмутському відтинку фронту ЗС РФ штурмували українські позиції 10 разів — усі атаки було відбито. Точки атак — чотири населені пункти: Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка. На онлайн-карті бойових дій DeepState останні зміни на даному відтинку позначені 10-12 лютого: ворог пройшов 100-200 м біля на півдорозі між Богданівкою та Хромовим та південніше Кліщіївки.

Ситуація під Бахмутом станом на 16 лютого Фото: DeepState

Раніше Фокус писав про ситуацію біля Часового Яру. Військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що ЗСУ слід готуватись до оборонної операції на підступах до цього населеного пункту.

Нагадуємо, 15 лютого військовий аналітик обґрунтував, чому Силам оборони необхідно відступити з позицій у Авдіївці. Тим часом українське командування підтвердило, що бійці відійшли з позиції "Зеніт" на підступах до населеного пункту.