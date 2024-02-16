Чи ремонтує Польша для України танки Т-64: відповідь виробника PGZ

У 2023 році "Укроборонпром" підписував угоди з Польщею і Чехією на відновлення і ремонт українських танків Т-64.

Днями стало відомо, що Чехія не розпочала ремонт танків Т-64 для ЗСУ. У польському виданні Defence24 подали запит в польський PGZ, щоб дізнатись, чи проводиться відновлення машин української армії.

У лютому 2023 року "Укроборонпром" підписав угоду з VOP CZ щодо капітального ремонту танків Т-64. У червні того ж року в Міноборони Чехії казали про початок процесу у близькому майбутньому. Після цього тема вийшла з медіапростору. Нещодавно стало відомо, що відновлювальні роботи з Т-64 так і не почалися.

Польське видання припускає, що якщо відновлювальні роботи в Чехії так і не розпочались, то це може означати, що Україна робить все власними силами на наявних потужностях. Мова може йти як про відновлення, так і про ремонт Т-64. Також у квітні 2023 року планувалося долучити до ремонту танків Польща. Polska Grupa Zbrjeniowa (PGZ) анонсовувала створення сервісного центру на базі заводу в Глівіце. Роботи мали відбуватись в кооперації з "Укроборонпромом".

У виданні звернулись до PGZ, щоб дізнатись деталі щодо ходу робіт і чи ведуться вони.

"Через характер контракту та враховуючи міркування безпеки та конфіденційний характер інформації, розголошення якої може наразити сторони контракту на збиток і служити російській стороні, компанія не надає детальну інформацію про виконання угоди щодо технологічного центру з ремонту танків Т-64", — повідомили в PGZ.

Нагадаємо, 21 серпня ЗМІ писали, що в Україні налагодили модернізацію Т-64 до рівня БВ зразка 2022 року.

Також танкісти ЗСУ розказали про бойову роботу рідкісного командирського танка Т-64БВ-1-К.