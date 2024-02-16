Українець отримав повістку і втік з дому: як його покарали

Уродженець Казахстану пройшов медогляд, після чого йому вручили повістку. Проте мобілізація не була в його планах, тож чоловік з’їхав, щоб не зустріти працівників ТЦК.

Українець отримав "бойову повістку" та переїхав на інше місце проживання. Про це відомо з вироку Інгулецького районного суду Кривого Рогу Дніпропетровської області від 8 лютого.

Обвинувачений — уродженець міста Усть-Каменогорська у Казахстані, але має українське громадянство та фактично проживає в Україні. Він стоїть на обліку як військовозобов’язаний та 8 серпня 2023 року був визнаний ВЛК придатним до служби.

Того ж дня у стінах ТЦК чоловіку вручили повістку. 10 серпня він мав прийти у пункт збору, звідки б був відправлений у військову частину. Проте у призначену дату працівники військкомату на українця так і не дочекались, що кваліфікували як ухилення від мобілізації.

Однак неявкою за повісткою ухилянт не обмежився. Щоб остаточно убезпечити себе від призову, він тимчасово переїхав. За даними суду, чоловік втік з дому на місяць, щоб "уникати контактів з працівниками ТЦК".

Українець повністю визнав вину та розкаявся. Його засудили до 3 років позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з випробуванням на один рік.

Нагадаємо, журналісти розібрались, чи можуть релігійні погляди допомогти уникнути мобілізації. У деяких організаціях забороняється брати зброю до рук.

Законопроєкт про мобілізацію передбачає добровільну мобілізацію засуджених. Однак у Мін’юсті виступили за те, щоб призов цієї категорії громадян також був примусовим.