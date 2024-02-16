Подарунок для Путіна: чому росіяни ціною шалених втрат намагаються захопити Авдіївку (відео)

За словами ексзаступниці міністра оборони Ганни Маляр, головні причини, чому росіянам потрібне повністю зруйноване місто, мають політичний та військовий сенси.

Українські сили перегруповуються в Авдіївці і відходять на нові позиції, але російські окупанти не дають часу на перепочинок — імовірно, вони намагаються взяти місто під свій контроль до початку президентських виборів у Росії. Чому така важлива Авдіївка для російської влади, написала у власному телеграм-каналі ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона зазначила, що вбачає насамперед дві причини, за якими це повністю зруйноване місто таке важливе для президента Путіна та його оточення.

Першою причиною Маляр назвала політичну — перед так званими виборами Путіна це начебто надасть їм стимулу підняти моральний дух населення та мотивацію російських військових.

Другою причиною, на думку колишньої посадовиці Міноборони, є те, що Авдіївка виявилася перепоною для окупантів, їм там складно воювати.

"Вони в містах погано воюють. Тому закидають бомбами. Після Авдіївки — степ. Нам буде складніше здійснювати оборону, а їм буде простіше просуватись вглиб", — підкреслила Маляр.

Актуальна ситуація в Авдіївці

Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський, командування ухвалило рішення відійти з позицій "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки.

Він наголосив, що українські Сили оборони тримали цю позицію стільки, скільки було можливостей для ефективного стримування і знищення ворога — щодня окупанти в штурмах витрачали сотні своїх солдатів і десятки одиниць техніки.

Генерал підкреслив, що рішення відійти було ухвалено заради збереження особового складу і поліпшення оперативної ситуації. Наразі відбувається перегрупування військ, поповнення припасів та облаштування і посилення підрозділів на нових позиціях.

Нагадаємо, що в Генштабі пояснили можливий відхід від Авдіївки. За словами речника командування Андрія Коваленка, важливо зберегти життя військовослужбовців і можливість для контратак.

Також повідомлялося про те, чи варто утримувати Авдіївку. За словами оглядача Георгія Туки, Авдіївка — не "місто-фортеця", тому командири можуть самостійно вирішувати, чи доцільно утримувати те, що від нього залишилося.