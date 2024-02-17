"200-го комбата несуть": спецпризначенці "Азову" ліквідували командира РФ під Кремінною (відео)

Удар по бліндажу противника нанесла українська артилерія у взаємодії з аеророзвідкою. Радіоперехоплення окупантів засвідчили смерть російського командувача, тіло якого намагаються евакуювати.

Українські воїни з "Азову" ліквідували командира одного з російських батальйонів у лісах під Кремінною Луганської області. Про це повідомили на офіційному Telegram-каналі бригади у суботу, 17 лютого.

За інформацією у дописі, удар по бліндажу противника нанесла артилерія 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ у взаємодії з аеророзвідкою.

Крім того, захисники оприлюднили відео, на якому видно момент удару по позиціях ворога й дим та пожежу, які виникли внаслідок цього.

Згодом радіоперехоплення окупантів засвідчили смерть російського командира, тіло якого намагаються евакуювати у Кремінну.

"200-го комбата несуть. І просять допомоги вивезти його в Кремінну", — кажуть окупанти.

Ліквідація російських окупантів

Нагадаємо, 14 лютого журналіст Юрій Бутусов повідомив, що на Запорізькому напрямку Сили оборони ліквідували російського пілота FPV-дронів Івана Ванюшенка.

2 лютого російська приватна військова компанія "Редут" втратила в Україні свого командира. Його "вполювала" українська міна на Херсонщині.

Крім того, раніше ЗСУ ліквідували пілота РФ, який зробив понад 500 бойових вильотів. В'ячеслав Кисельов був досвідченим штурманом ЗС РФ. Він брав участь, у тому числі, у бомбардуванні міст у Сирії.