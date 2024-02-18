"Росіяни відійшли": ЗСУ розгромили наступ росіян на Запоріжжя, — ОК "Захід" (відео)

За даними командування, у наступі російські війська використали 30 одиниць техніки та значний особовий склад. При цьому загинули 70 військових з окупаційного угруповання, ще 80 поранено.

Сили оборони України на Запорізькому напрямку розгромили наступ росіян напередодні, 17 лютого. Про це повідомляє Оперативне командування "Захід" на сторінці у Facebook.

"Знищено 18 одиниць техніки (з них 3 танки), близько 70 російських солдатів "відправлені на концерт Кобзона", 80 — замовляють квитки. Після наступу росіяни відійшли на колишні позиції", — йдеться в публікації.

Повідомляється, що в наступі залучили 30 одиниць техніки та значний особовий склад противника.

ЗСУ відбили наступ ЗС РФ на Запорізькому напрямку

Що відбувається на Запорізькому напрямку?

16 лютого представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що становище на Запорізькому напрямку стабільне.

Представник командування уточнив, що на цій ділянці фронту перебуває значне угруповання російських військ, водночас сили розосереджені вздовж усієї лінії фронту, і поки що загрози Запоріжжю немає.

Під Запорізьким напрямком мається на увазі територія фронту від Донецької до Дніпропетровської області, але російське угруповання тут, за словами Лиховія, "розмазане" по всій лінії зіткнення.

Нагадаємо, що, за оцінками ISW, захоплення російськими військами Авдіївки стало можливим через те, що ЗС РФ уперше забезпечили піхоті підтримку з повітря.

Також повідомлялося, що в "Інституті вивчення війни" вважають, що Україна може зіткнутися з дефіцитом ракет для ППО. Силам оборони потрібна значна кількість систем ППО, які можуть ефективно уражати російські літаки.